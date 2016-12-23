Скоро, скоро Новый год!

Он нам радость принесёт!



Дед Мороз придет к нам скоро,

Дверь откроется – и вот он,

Принесет с собою ворох

Поздравлений с Новым годом,

Теплых, ярких и душевных

Пожеланий самых разных,

Станет пусть для всех волшебным

Этот новогодний праздник!

Новый год является временем радостной сказки как для детей, так и для взрослых. Однако больше всего атмосфера волшебства и праздника восхищает маленьких ребятишек, поэтому Дед Мороз со своей прекрасной Снегурочкой, сверкающие разноцветные гирлянды и украшенная елочка всегда приносят детям ощущение настоящего чуда.

Особую радость для малышат-дошколят доставляет встреча Нового года в детском саду. Группы преображаются, дети вместе с воспитателями готовят украшения. Ведь в садике можно водить настоящие, большие и многочисленные, хороводы, получить подарки из рук Дедушки Мороза и Снегурочки. Приятные воспоминания от проведенного таким образом праздника остаются у ребенка на всю жизнь.

Важную роль в подготовке к Новому году играют разнообразные поделки, сделанные совместно с родителями. А у нас, а у нас конкурс шествует сейчас: «Варежка Деда Мороза». Родители с детьми полны энтузиазма и идей, каждый хочет победить. Новогодние поделки изготавливаются из различных материалов (фантазия и выдумка приветствуются!), поэтому поле для совместного творчества – разнообразно. Многие семьи принимают активное участие в этом конкурсе. Надеемся, что результат совместного труда оставит в детской душе незабываемый след, создаст особое предновогоднее настроение предвкушения праздника, чуда и, конечно же, новогодней сказки!

И. ГНУТОВА, старший воспитатель МБДОУ

детский сад №1 с. Городня.



«Мой каждый стих – душе отрада…»



18 декабря, в день рождения поэта, в Доме-музее Спиридона Дрожжина опять собрались его потомки, исполнители дрожжинских песен, юные поэты-школьники, почитатели творчества тверского самородка.

В декабре этого года мы вспоминали о трагических страницах истории музея. 75 лет назад во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками посёлка Новозавидовский вся коллекция музея крестьянского поэта была уничтожена. Фашисты целенаправленно истребляли архитектурные и литературные памятники русской культуры. Погибла библиотека поэта: уникальные книги с автографами, рукописи, дневники, фотографии, документы. Музей был осквернён и разграблен.

Сегодня мы преклоняемся перед самоотверженностью наших тверских краеведов, жителей посёлка, которые в тяжёлое военное время голода и разрухи всё-таки возродили музей своего знаменитого земляка, упрочив нашу общую Победу. Сразу после объявления Победы над фашистской Германией, 13 мая 1945 года, состоялось торжественное открытие Дома-музея С.Д.Дрожжина.

Сейчас, отмечая 168-летие со дня рождения Спиридона Дмитриевича, традиционно в его доме звучали стихи и песни. К старому поэту пришли юные дарования из Новозавидовской средней школы № 2: Дарья Бойкова, Оля Горохова, Полина Хромова, Настя Поспелова и Таня Скакун прочитали стихи собственного сочинения. Ирина Борисовна Донцова, учитель русского языка и литературы, рассказала, что некоторые из них являются победителями поэтических конкурсов, а Артём Суглобов занял первое место в районе за сочинение «Письмо В. Васильковскому». Талантливых ребят поздравил с наступающим Новым годом и передал подарки директор «Пятёрочки» Михаил Валерьевич Павлов.

На празднике прозвучало много песен на стихи С. Дрожжина. Перед собравшимися выступил народный хор Дома культуры п. Новозавидовский под руководством Александра Николаевича Иванова, автора музыки песен на стихи Дрожжина. Из Москвы к нам приехала заслуженная артистка России Ольга Чеснокова. Она исполнила несколько песен под гитарное сопровождение, в том числе, и из репертуара известной народной певицы Надежды Плевицкой. Наши друзья и коллеги из библиотеки им. С.Д.Дрожжина г. Твери выступили с прекрасной композицией из стихов и песен крестьянского поэта. Ольга Шаталкина, автор и исполнитель дрожжинских песен под гитару, преподнесла нам Дрожжина романтично и по-новому.

Праздник получился очень музыкальным, задушевным и красочным. Спасибо всем артистам и поэтам, родственникам и друзьям музея!

Е. ПАВЛОВА, заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина.



Поздравляем



от всей души с 80-летним юбилеем

Михаила Михайловича Антонова!

Подумать только...

Восемьдесят лет!

Огромен опыт,

а воспоминания

За эти годы словно

солнца свет -

Да... В них приятных

дней очарование.

Разумны были вы

всегда и всюду,

А в жизни была масса приключений.

Ваш труд мы очень ценим, не забудем,

Он стоящий пример для поколений.

Конечно, вам здоровья пожелаем,

Радости искорки в глазах ваших мечтаем

Увидеть и безмерно уважаем!

Члены Конаковской районной организации ВОИ.



С НОВЫМ ГОДОМ

И СПАСИБО ЗА ВСЕ!

Хочу от всего сердца поздравить с Новым годом всех, кто оказался не равнодушным к моим проблемам и проблемам нашего города. На протяжении долгих лет я борюсь за то, чтобы навели порядок на привокзальной площади, чтобы чище было на улицах нашего города. Совместные усилия не пропадают даром. Поэтому хочу поздравить и пожелать всего самого хорошего главе Конаковского района Л.А.Козловой, генеральному директору ГК «АгроПромкомплектация» С.А.Новикову, Конаковскому межрайонному прокурору Н.В.Фоменкову и его заместителю Е.Н.Толмачеву и многим-многим другим, кто помогал мне в моей борьбе.

В. ПЫЛЕВ, инвалид. г. Конаково.



Вспоминая страницы

нашей истории…

В декабре Конаковский район вспоминает страшные дни оккупации немецко-фашистскими захватчиками нашей земли. 75 лет назад моим землякам пришлось сначала оставить родную землю, потом сплотиться и вышвырнуть врага из нашего дома.

Я очень благодарна заведующей Домом-музеем С.Д.Дрожжина Елене Владимировне Павловой за проведенные беседы с ребятами о том, как разворачивались военные события в нашем посёлке. Ею был подобран не только потрясающий краеведческий материал из воспоминаний нашего земляка В.В.Коверзнева, но и редкие фотографии, пронзительные звуки взрывов и бомбёжки, фрагменты кинохроники, военные песни. Ребята заворожено слушали трагическое и одновременно героическое повествование лектора, внимательно всматривались в старинные фотоснимки родного посёлка. Когда Елена Владимировна упомянула подвиг сержанта Вячеслава Васильковского, многие стали выкрикивать, что они 3 декабря были у обелиска героя в Рябинках и смотрели реконструкцию того самого боя. Размах и правдоподобность этого действа потрясли не только детей, но и взрослых…

У себя в кабинете истории мы с ребятами оформили выставку, где представлены красочные альбомы с военными фотографиями, краеведческие книги, карты, фотографии, воспоминания ветеранов, иллюстрирующие события 1941-1942 годов на Калининском фронте и в Подмосковье. Я постоянно наблюдаю, как во время недолгой перемены некоторые дети замирают перед открытой книгой, внимательно разглядывают военные фотографии и карты и в глубокой задумчивости не замечают звонка на урок. У многих возникают вопросы о войне. Как правило, они начинаются с одинаковой фразы: «А правда, что…?». Правда! Так оно и было!

Е. КИРГИНЦЕВА, учитель истории МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский.

С юбилеем!



В конце декабря у нашей коллеги Светланы Александровны Ершовой юбилей. Мы от всей души её поздравляем с этой красивой датой!

У Светланы Александровны в трудовой книжке только одна запись о приеме на работу. В 1985 году после окончания Калининского педагогического училища 19-летней девчонкой пришла она в Озерецкую школу. Пионервожатой. В высокую, стройную, музыкальную, очень веселую девушку влюбились и ученики, и учителя. Жизнь закипела!

Сколько придумано ею общешкольных праздников, новогодних представлений, каких-то немыслимых соревнований! Неиссякаемая выдумщица, прирожденный организатор Светлана Зайцева делала нашу жизнь веселой, несмотря на проблемы 90-х, которые мы переживали вместе со всей страной. Она променяла городскую жизнь (родом из Клина) на нашу, провинциальную, стала её частью. Здесь и замуж вышла, детей замечательных вырастила и воспитала вместе с мужем.

Более 30 лет Светлана Александровна работает с нами. С 1988 года – заместитель директора школы по воспитательной работе, с 2008 года – незаменимый заместитель по учебно-воспитательной работе. И несмотря на солидную должность она по-прежнему придумывает удивительные сценарии школьных юбилеев, вечеров. Есть люди, которые рождены для педагогической деятельности. Светлана Александровна – учитель, друг. Умный, мудрый, талантливый педагог, тактичный и одновременно строгий начальник. Несомненный авторитет для детей и родителей. Именно такие педагоги очень нужны современной школе.С юбилеем, дорогая наша Светлана Александровна!

Коллектив средней школы п. Озерки.

***

МБОУ СОШ п. Озерки благодарит за оказанную помощь школе И.В.Румянцеву, И.В.Шаманову, М.И.Прохорова, Ю.И.Дедова, А.И.Матевосян, А.П.Лосева, "ООО ПоварЛюкс". Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем здоровья и благополучия, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением директор школы Е. КОНСТАНТИНОВА.



Милосердие – это милость сердца



В декабре все библиотеки Городенского сельского поселения приняли активное участие в декаде Милосердия. Целью мероприятий в рамках декады стало привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, а также изменения устоявшегося мнения об инвалидах как людях неполноценных и не способных к жизни в современном обществе.

В Кошелевской сельской библиотеке-филиале прошла встреча «Оглянись вокруг, может, кому-то помощь нужна», на которой присутствовал житель деревни Саша Богомаз, мальчик с синдромом Дауна. Заведующая библиотекой О.Л.Рамазанова рассказала об особенностях этих детей. «Солнечные» – так называют детей с синдромом Дауна. Они имеют всего лишь одну лишнюю 47-ю хромосому по сравнению с обычными людьми, но именно эта генетическая аномалия делает их не похожими на всех. Это такие же люди, как и мы, только они родились с одной особенностью, которой у нас нет. Поэтому они внешне немного отличаются от нас и учатся что-то делать дольше, чем мы. Эти дети отличаются особой жизнерадостностью, они ласковы и одновременно послушны.

Вопреки распространенному мнению дети с синдромом Дауна рождаются не только в неблагополучных семьях, но и в самых уважаемых и безупречных домах. Это было показано в презентации «Дети знаменитостей с синдромом Дауна». Затем ребята сделали для Саши сердечко и подарили ему в знак любви и уважения. Ведь он, как все «солнечные» дети, нуждается в добром отношении. Закончилось мероприятие просмотром видеофильма «Солнечные дети».

В Городенской центральной библиотеке ребята из детского сада «отправились в путешествие Дорогою добра в поисках лепестков Цветика-семицветика». Предварительно детям прочитали сказку В. Катаева «Цветик-семицветик» и показали одноименный мультфильм. В сказке все листочки потратила Женя. И ребята отправились в «путешествие» за лепестками со словами:

Вернись, вернись лепесток,

Через запад на восток,

Через север, через юг,

Возвращайся, сделав круг.

Лишь коснешься ты земли -

Быть по-моему вели…

Желтый лепесток вернулся после отгадывания загадок «Вежливые слова». Красный – после игры «Самый ласковый». Синий – после того, как дети сказали друг другу добрые слова и комплименты, называя друг друга по имени ласково (игра «Передача добра»). Зеленый - игра «Подари улыбку» (дети дорисовывали солнышку улыбку и подарили друг другу). Оранжевый – после игры с мячом «Моя любимая игрушка». Фиолетовый – после того, как ребята вспомнили, какие сказочные герои творили добрые дела, приносили радость окружающим (игра «Сказочный герой – добрый и злой»). Голубой лепесток «вернулся» после просмотра мультфильма «Про Диму». Закончилось мероприятие беседой о детях-инвалидах и о том, как им можно помочь.

Чтобы делать добрые дела, необязательно иметь волшебный цветок, достаточно иметь доброе сердце, приходить на помощь другим в трудную минуту. И не ждать, когда об этом тебя попросят! В библиотеке также оформлена книжная выставка «Жизнь без границ» и составлен рекомендательный список литературы «Книги, помогающие жить».

В Артемовской сельской библиотеке-филиале (д. Заполок) состоялась встреча «Пусть будет жизнь прекрасна». Вначале ребятам был показан мультфильм «Про Диму», затем прошла беседа-обсуждение этого мультфильма. Дима – это собирательный образ. Этот мультфильм учит детей строить отношения с теми, кто по каким-то причинам от них отличается, уважать эти причины и находить с такими детьми общий язык, ведь, как подчеркивают авторы проекта, «диагнозы – не помеха игре и дружбе».

Из презентации «Самые известные люди мира с ограниченными возможностями... или безграничными?», подготовленной библиотекарем А.В.Смирновой, ребята узнали имена великих людей с инвалидностями разного рода и познакомились с краткой биографией каждого. В заключение мероприятия ребята сделали из бумаги «Цветок добра» с пожеланиями друг другу здоровья и душевного тепла.

Милосердие – это милость сердца. Чужая боль, несчастья, потеря, падение – вот на что обращено милосердие. Важно учить детей чувствовать чужую боль и быть снисходительным – на что и были направлены мероприятия, прошедшие в библиотеках.

О. СМИРНОВА, директор МБУ «Городенская СЦБС».