«Низкий поклон вам, сержант Васильковский!»

- так озаглавлена творческая работа ученика 7-а класса Новозавидовской школы № 2 А. Суглобова, занявшая 1 место по результатам районного конкурса сочинений «Письмо В.В.Васильковскому».



Конкурс, в котором участвовали 10 общеобразовательных учреждений района, был организован управлением образования администрации Конаковского района с целью патриотического, духовно-нравственного и эстетического воспитания школьников и активизации их интереса к литературному творчеству. Также победителями конкурса стали ученик 10 класса школы № 2 г. Конаково Руслан Байгулов (2 место) и ученица школы № 2 п. Редкино Алёна Федорова (3 место).

Предлагаем вниманию читателей «Зари» лучшее конкурсное сочинение.

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Я пишу вам письмо из 21 века, из 2016 года. Меня зовут Артем Суглобов.

Учусь в 7 классе школы № 2 поселка Новозавидовский. Учусь я хорошо, много читаю, занимаюсь вольной борьбой, езжу по всей России на соревнования и занимаю призовые места.

О вашем бессмертном подвиге узнал всего лишь два года назад на классном часе. Подвиг, совершенный вами, задел меня за живое, и я стал перечитывать все, что мне попадалось под руку: в библиотеке читал заметки в газетах, воспоминания однополчан, документальные факты. Побывал на месте вашей гибели, у фашистского дзота, на мемориале у Рябинок. А вот на место захоронения не смог попасть - охрана не пустила. Там теперь элитный дачный поселок. Я считаю, что такого не должно быть. В этом году опять поеду на реконструкцию боя у деревни Рябинки и возложу цветы к обелиску.

В донесении Военного Совета от 12 декабря 1941 года есть такая запись: «Сержант роты 185 стрелковой дивизии Вячеслав Васильковский, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, ... подполз к вражескому блиндажу и бросил в него 4 гранаты, ... грудью преградив огонь противника. Товарищ Васильковский погиб как герой. Достоин награды орденом Ленина».

Я медленно подошел к немецкой огневой точке на окраине деревни и прочитал надпись: «Здесь 6 декабря 1941 года сержант Вячеслав Викторович Васильковский совершил бессмертный подвиг - закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Вечная слава герою!» Было тихо, только шелестели листвой раскидистые ивы. Вдруг в их шелесте я услышал рокот немецких танков, которые двигались из деревни, разрывы снарядов, взрывы гранат, пулеметную очередь. И я представил картину, которую описал в своих воспоминаниях участник боевых действий за Рябинки С. Степанчук.

Бойцы, сосредоточившись на лесной опушке и рассыпавшись цепью, двинулись к деревне. Глубокий снег замедлял движение. Противник молчал, выжидая. Но когда до деревни оставалось полторы сотни метров, по бойцам в упор брызнули огнем замаскированные в подвалах двух домов пулеметы. Пляшущие вспышки пулеметных очередей выплескивались из амбразуры, разрывы вражеских мин заметались над полем. Чтобы спасти положение, надо было заставить замолчать пулемет. На ваших глазах упал прошитый пулями однополчанин Нурсанбалиев, схватился за грудь сержант Павлов. Умело маскируясь в снегу, вы поползли вдоль цепи залегших солдат туда, где находился командир роты, и попросили разрешение уничтожить дзоты. Я вижу, как вы повернули круто вправо и, зарываясь в снегу, ползете к огневым точкам. Вы оглянулись и увидели, как все меньше живых бойцов оставалось на почерневшем от пороха снегу. На белых маскхалатах ваших товарищей расплывались алые маки. И снег уже не белый, а красный. Одна из гранат, брошенная вами, уничтожила первый дзот, три другие не дали результата. Да и вам было тяжело - давало о себе знать ранение. Напрягая последние силы, вы поползли ко второму дзоту и закрыли амбразуру своей грудью, погасив пулеметные смертельные вспышки. Путь на деревню был открыт.

Вам не довелось услышать, как по полю разлилось могучее «Ура!», увидеть, как поредевшая цепь бойцов ворвалась в Рябинки. Я считаю, что по-другому вы и не могли поступить, потому что вы защищали Родину!

Однополчане бережно подняли иссеченное пулями тело и перенесли на чистое место. А на следующий день хоронили вас и ваших однополчан местные жители.

Ваш подвиг произвел огромное впечатление на бойцов. Один из них, Виктор Тарбеев, 10 декабря написал стихотворение «Подвиг Васильковского», ярко отразившее чувства боевых товарищей. Там есть такие строки:

...И тогда Васильковский -

запевала бойцовский –

Для спасения роты решил: на земле конаковской,

Нашей кровной, отцовской, громким

сердцем врагов заглушить.

В гневе, в яростной буре он вскочил к амбразуре,

Он взлетел, словно беркут, вперед

и закрыл своей грудью,

Человеческой грудью, изрыгающий

смерть пулемет.

Комсомольскою кровью написал он с любовью

На чужом раскаленном стволе:

«Оккупанты немые,

Не видать вам России!»

У деревни Рябинки в боевом поединке

Жизнь за Родину отдал храбрец,

но веленье комбата

Мы исполнили свято и в Рябинки вошли,

наконец!

Вячеслав Викторович! Семьдесят пять лет назад ваша смерть стала и вашим бессмертием, и началом победы под Москвой. Вы спасли своей жизнью сотни жизней, проявив высочайший героизм перед Родиной.

Вы не знаете о том, что в мае 1945 года отгремели последние залпы в поверженном Берлине, из пепла и руин встали города и села. Но благодарную память о вас бережно несут в своих сердцах все жители Конаковского района: на месте вашей гибели создан мемориал, в городе Конаково есть улица, названная вашим именем. В деревне Терехова жители ухаживают за братской могилой, где покоится ваш прах. Величественная фигура солдата с поникшей головой напоминает суровую годину 1941 года. Именно к таким могилам всегда тянутся кровоточащие сердца вдов, матерей, сирот. После войны несколько лет подряд проводила здесь свой отпуск ваша вдова - Валерия Александровна. Она ухаживала за братской могилой, сажала цветы. А летом 1974 года приезжала ваша мама, Раиса Григорьевна.

Помнят вас и в вашем любимом Ленинграде (Санкт-Петербург, так он сейчас называется). В Куйбышевском районе есть 222 школа, где вы когда-то учились в 10 «а» классе. Ученики класса ежегодно заносят ваше имя в списки почетных выпускников. В ней создан музей, рассказывающий о вашем подвиге. А в Петербургском университете на историческом факультете открыт бюст, где каждый год 6 декабря проводится день памяти выпускника истфака Вячеслава Викторовича Васильковского.

Когда я посещаю мемориал у деревни Рябинки, то всегда всматриваюсь в черты лица высеченного из камня солдата в каске, который, распластав руки, словно птица крылья, падает в бессмертие. А вы ушли в бессмертие всего в 27 лет!

Сердечный поклон вам и слава во все времена! Спите спокойно, а мы, юноши 21 века, подхватим вашу эстафету любви к Родине и пронесем её дальше.

До свидания, сержант Васильковский.

С уважением, Артем.

Фото М. Малахова.