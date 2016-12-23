КОНАКОВО. ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

ГОД, УХОДЯЩИЙ В ИСТОРИЮ

Дорогие друзья!

Наш проект стартовал на страницах «Зари» в декабре 2015 года, в канун новогодних праздников. И на протяжении всего года мы рассказывали вам о прошлом, которое было запечатлено в старых фотоснимках, хранящихся в архивах редакции и в альбомах наших читателей. Чего только не было в публикациях проекта: мы рассказывали о фотографах нашего города и района, которые вели фотолетопись советского времени, об известных людях, побывавших в районе, и о том, как тогда отмечались забытые ныне праздники. Мы благодарили читателей за поддержку и с каждым разом пытались найти в недрах виртуального проекта те, самые достойные крупицы истории, которые просились в бумажный формат, на страницы газеты. Восемь выпусков проекта за год - это неплохой показатель. И мы обещаем и впредь радовать читателей «Зари» подобными интересными экскурсами в нашу недалекую историю.

В новогодние праздники принято ходить друг к другу в гости и общаться на близкие темы. Поэтому в завершающем номере «Зари» мы пригласили на страницы нашего проекта «родственную душу» - историко-просветительский проект «Конаковский уездъ» и сегодня хотим его представить. Этот интереснейший ресурс находится в глобальной сети по адресу: www.konakovsky-uezd.org. Но самые интересные и свежие публикации появляются в группе проекта социальный сети «Фейсбук»: www.facebook.com/konakovsky.yezd. Представлен он и «В Контакте»: https://vk.com/konakovsky_uezd. Мы прекрасно дружим (и не только в виртуальной, но и в реальной жизни), поэтому в следующем, 2017 году есть планы совместного сотрудничества. Так или иначе, информация, написанная живым и образным языком, очень интересна, и некоторые статьи про прошлое нашего района, представленные в «Конаковском уезде», обязательно найдут свое место и на страницах «Зари».

М. МАЛАХОВ, администратор проекта.