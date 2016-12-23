КОНАКОВЦЫ УВИДЕЛИ ФИЛЬМ О СПИРИДОНЕ

24 декабря в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке прошло долгожданное событие - коллективный просмотр короткометражного игрового фильма «Спиридон», который был снят режиссером Константином Абаевым прошлым летом на территории неработающего Конаковского фаянсового завода.



Презентация кинофильма «Спиридон» для конаковцев состоялась благодаря совместной инициативе библиотеки и газеты «Заря», и она вылилась в полноценную творческую встречу с самим режиссером и исполнителем главной роли художника Спиридона актером московского театра Андреем Кочетковым. Сам Константин Абаев в 90-е годы был звездой расследовательской журналистики, работая ведущим телепрограммы «Человек и закон». Он автор и режиссер нескольких документальных фильмов, закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Меньшова) при Союзе кинематографистов Российской Федерации, а его отчетной работой стал этот фильм.

Однако, в итоге получилось нечто большее, чем просто отчетная учебная работа. Вышел настоящий маленький шедевр с большим звучанием. Презентация фильма состоялась 9 марта этого года в Доме кино. Фильм был награжден дипломом Всероссийского кинофестиваля короткометражного авторского кино «АРТкино», был отмечен на различных кинофестивалях, ему предстоит еще некоторое время «напряженно работать», поездив по городам и весям, после чего, наконец, его покажут в широком доступе. Именно поэтому и было решено устроить этот кинопоказ - в интернете или на телеэкране фильм посмотреть пока невозможно.

«Спиридон» - это история странного человека, не такого, как все. Художник-керамист Спиридон не живет жизнью типичного мужчины зрелого возраста. Он аскет, потерянный в современных социальных условиях, художник с большой буквы, а не менеджер или продавец. Его женщина - глина. Его потомки - его творения, которые он нежно любит и оберегает. Бытовая реальность неожиданно вторгается в его мир. Его время давно прошло, его храм интересов разрушен, но подстраиваться под существующий мир ему непотребно. Он существует так, как распорядился Бог. Он остается в своем светлом внутреннем мире, существует в гармонии с собой и природой - понимая то, что придется принять…

В «Спиридоне» снимались не только профессиональные актеры, но и бывшие работники завода, например, художник-живописец Раиса Холомкина. Ее впечатления от съемок и от работы с настоящими профессионалами, людьми большого искусства конаковцы выслушали также с огромным интересом. Небольшой зальчик музея конаковского фаянса на втором этаже библиотеки был забит полностью, зрители даже стояли.

Что еще? Мы забыли сказать, пожалуй, главное. Фильм «Спиридон» не случился бы еще и потому, что он стал определенным следствием съемок другого, большого фильма, только документального. И он тоже о фаянсовом заводе. Еще три года назад состоялось знакомство автора этих строк и Константина Абаева. Он тогда приезжал в Конаково, поскольку решил начать съемку фильма о людях целой уходящей эпохи - бывших мастеров фаянса, для которых двухсотлетняя история завода - это целая планета. Попыткой зафиксировать время и явление, дать ему оценку и станет этот фильм, Мы, как и режиссер, уверены - попытка эта будет очень удачной. По словам Константина Абаева, работа будет готова к премьере уже весной. И нам, как и тогда, на кинопросмотре, хочется еще раз сказать Константину Абаеву и Андрею Кочеткову – большое спасибо вам за то, что вы приехали к нам в Конаково и порадовали интереснейшим общением столько далеко не последних в городе людей из числа творческой интеллигенции.

М. АЛЕКСЕЕВ.