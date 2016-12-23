СПОРТИВНЫЙ ГОД РАЙОНА

23 декабря в гостиной районного ДК «Современник» состоялось награждение спортсменов по итогам спортивной деятельности 2017 года. На нем присутствовал глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, первый заместитель главы администрации Конаковского района Виктор Садчиков, заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам Наталья Василенко, депутат Собрания депутатов Конаковского района директор ДК «Современник» Наталья Сергеева, директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин, заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова, тренерско-преподавательский состав спортивных учреждений района и, конечно же, сами спортсмены.

Всероссийские и мировые достижения, успехи тренеров и их воспитанников, присвоенные звания мастеров спорта, лучшие результаты в различных видах спорта и спортсмены, вошедшие в годовой рейтинг, лучшие игровые команды, вручение знаков ГТО по итогам года (тех, кто их еще не получил) – все это включало в себя итоговое награждение. Всего было награждено около 70 человек. Только в ежегодный традиционный рейтинг вошло 15 спортсменов района.

Церемония награждения началась с видеопрезентации спортивных событий года. На территории района культивируется 54 вида спорта, за текущий год на территории города и района администрацией Конаковского района было проведено 168 мероприятий, наши спортсмены выезжали на 162 соревнования. За год сдано в эксплуатацию три спортивных сооружения, а всего функционируют 220 спортивных объектов (103 спортзала, 90 плоскостных сооружений, 7 бассейнов, 2 стадиона, 2 лыжные, 5 стрелковых, 1 парусная и 1 авиамодельная базы, а также современное гольф-поле).

Воспитывать тело и дух, поддерживать форму, готовить новых чемпионов нашему району помогают 5 учреждений дополнительного образования детей: ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 14, Детско-юношеский центр Конаковского района, ДЮСШ «Олимп», ну и, конечно, гордость района - Конаковская СДЮСШОР, которая в этом году подготовила победителей и призеров первенств и чемпионатов Европы и мира по джиу-джитсу. Не стоит забывать про ДЮСШ «Олимп» и ДЮСШ № 1, которые в прошлом году также подготовили немало чемпионов мирового уровня по лыжным гонкам и шахматам. Также «Олимп» в 2016 году стал центром тестирования Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Было протестировано 657 человек, золотой знак отличия получили 102 человека, 68 - серебряных знаков и 24 - бронзовых.

Еще одно немаловажное событие этого года - наш район был награжден за 1 место среди муниципальных образований Тверской области по спортивно-массовой работе.

На территории района проводились День физкультурника в п. Редкино, новогодняя районная олимпиада по 20 видам спорта. Всероссийские соревнования по джиу-джитсу, самбо, боксу, первенство России по футзалу, чемпионат России по вертолетному спорту, первенство России по джиу-джитсу, чемпионат России по рыбной ловле, Кубки и чемпионаты России по конному спорту. Проведены муниципальные этапы «Лыжни России» и «Кросса нации», чемпионаты и Кубки Тверской области по боксу, водно-моторному спорту, футболу, плаванию, шахматам, акробатическому рок-н-роллу, настольному теннису и хоккею, Кубки главы Конаковского района по футболу и легкой атлетике.

Самыми массовыми видами спорта в Конаковском районе являются футбол, волейбол, лыжные гонки и единоборства. Самые результативные - джиу-джитсу, вольная борьба, бокс, водно-моторный спорт и легкая атлетика. 18 человек являются членами сборной России и получают губернаторские стипендии и премии в джиу-джитсу, водно-моторном спорте и гребле. Наши спортсмены выезжали на международные соревнования во Францию, Финляндию, Норвегию, на Кипр. Подготовлено более 1000 спортсменов массовых разрядов. На высшие ступени пьедестала мировых и европейских первенств и чемпионатов поднялись шесть человек. Подготовлено 18 призеров первенств и чемпионатов страны, 17 призеров кубков России, 18 призеров и победителей международных соревнований, 248 призеров всероссийских и традиционных турниров, 12 призеров первенства ЦФО России, 392 призеров и победителей первенств Тверской области. 12 человек выполнили нормативы на звание «Кандидат в мастера спорта России», троим присвоено звание «Мастер спорта России».

За большой вклад в развитие спорта, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения и успешные выступления на соревнованиях за честь района Благодарность главы Конаковского района Л.А.Козловой объявлена Алине Судариковой - серебряному призеру чемпионата мира по джиу-джитсу, Лидии Гусевой - серебряному призеру первенства мира и бронзовому призеру чемпионата мира по решению шахматных композиций, Магомеду Гаджиеву - победителю первенства мира по джиу-джитсу, Егору Куликову - золотому медалисту чемпионата мира по гребле на лодках «Дракон», Рафи Рафи-заде - серебряному призеру первенства Европы по джиу-джитсу и Сергею Марюкову - серебряному призеру чемпионата мира среди мастеров лыжного спорта.

Почетной грамотой главы Конаковского района были награждены А.А.Судариков - директор Конаковскиой СДЮСШОР, А.А.Афоненко - тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» по легкой атлетике, С.В.Буланов - тренер-преподаватель Конаковской СДЮСШОР, Н.Н.Лукаш - тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» по шахматам, М.Г.Суровцев - тренер-преподаватель по видам гребли, преподаватель физической культуры в МБОУ СОШ п. Радченко.

Почетной грамотой главы администрации Конаковского района за спортивные достижения и результативные выступления за честь Конаковского района в 2016 году с присвоением звания «Мастер спорта России» награждены Эльджан Гулиев (Конаковская СДЮСШОР) и Вероника Лебедева (ДЮСШ № 1). Благодарность главы администрации Конаковского района за спортивные достижения и результативные выступления за честь Конаковского района объявлена В.В.Васильеву - тренеру-преподавателю по футболу ДЮСШ «Олимп», С.В.Березникову - тренеру-преподавателю по баскетболу ДЮСШ «Олимп», Ю.В.Фонарькову - тренеру-преподавателю СК «Дмитровогорский», А.Ю.Дубкову - тренеру-преподавателю по настольному теннису ДЮСШ «Олимп». За внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Конаковском районе благодарности главы администрации района были объявлены С.В.Салдину - директору ДЮСШ «Олимп» и Н.А.Муравьевой - заведующей отделением Муниципального центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне».

К сожалению, формат газеты не позволяет написать имена всех награжденных, напомним, что их было порядка 70 человек. Но рейтинг из 15 лучших спортсменов по итогам результативности 2016 года мы обязательно публикуем. Всего в рейтинге приняли участие 80 претендентов, в «пятнашку» лидеров вошли спортсмены с наибольшим числом оценочных баллов по специальной методике. Итак…

1. Мария Кукина - бронзовая призерка Международного турнира по джиу-джитсу «Germany Open» (Германия, Гельзенкирхен).

2. Галина Барыкина - золотая медаль марафона «Александровские версты» (Переславль.)

3. Анатолий Афоненко - золотая медаль на чемпионате России по триатлону (олимпийская дистанция, Сочи).

4. Юрий Расол - чемпион международного турнира по джиу-джитсу «St.Petersburg Open», (Санкт-Петербург).

5. Екатерина Лаптева - чемпионка Международного турнира по джиу-джитсу «St.Petersburg Open» (Санкт-Петербург).

6. Никита Новосёлов - победитель Международного турнира «Тallinn Open» (Эстония).

7. Анастасия Кондрат - чемпионка Международного турнира по джиу-джитсу «St.Petersburg Open» (Санкт-Петербург).

8. Айдар Исхаков - победитель Международного зимнего марафона «Дорога жизни» (Санкт-Петербург).

9. Карина Миронец - серебряная призерка чемпионата и первенства ЦФО России по боксу (г. Владимир).

10. Валерий Исаев - чемпион финала чемпионата России по водно-моторному спорту (г. Екатеринбург).

11. Мариана Дятлова - золотая медаль на чемпионате ЦФО России по боксу (г. Владимир).

12. Ева Коротенкова - бронзовая призерка Международного детского турнира по плаванию «ARENA-WATER instinct» (г. Обнинск).

13. Андрей Трофимов - победитель первенства России на лодках «Дракон».

14. Александра Пометелина - серебряная призерка первенства России по джиу-джитсу (г. Челябинск).

15. Антон Куликов - победитель спартакиады спортивных школ России по гребле на байдарках и каноэ.

Желаем спортсменам Конаковского района новых побед и свершений! Пусть награды всегда находят своих чемпионов, а удача неразлучно идет с вами рука об руку!