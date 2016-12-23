ОПОРА В ЖИЗНИ

В пятницу, 23 декабря, в концертном зале ОАО «Энергостальконструкция» отмечали профессиональный праздник - День энергетика - работники прославленного предприятия, которое все в городе по старинке называют заводом стальных конструкций – ЗСК.

Во второй раз заводчане отмечают свой профессиональный день в собственном зале – просторном, уютном, красивом. На сегодняшний день он, пожалуй, самая подходящая концертная площадка района для коллективов, исполняющих классику, и они этим с успехом пользуются. Поэтому и праздничный концерт с участием звезд тверской сцены и конаковским хором мальчиков и юношей стал закономерным и очень подходящим подарком. Но вначале на сцене чествовали лучших. Около пятидесяти работников завода получили награды от Минэнерго России, главы города Конаково и руководства самого предприятия.

В президиуме торжественной части праздника, которую вел председатель совета директоров ОАО «ЭСК» и начальник цеха горячего цинкования С.А.Демидов собрались лучшие представители отрасли, все они – почетные энергетики, кто Российской Федерации, а кто еще - и Советского Союза. В приветственном слове генеральный директор завода А.П.Шинкаренко отметил, что, хотя уходящий год предприятие закончило с несколько более скромными результатами, чем предыдущий, однако прибыль есть, и «тринадцатую зарплату» коллектив также получит. Особенно радует в канун нового года понимание того, что «портфель заказов» на будущий год содержит такое число подписанных контрактов, что цеха будут обеспечены работой на полгода вперед, чего не бывало, наверное, с советских времен. Все это позволяет предприятию и его работникам уверенно смотреть в будущее. А залогом успешной работы директор назвал три базовых ценности: качество продукции, деловая репутация как производителя-поставщика и конкурентная цена. Пока эти три параметра выдерживаются, завод без хлеба не останется.

Затем слово было дано ветеранам отрасли. Начальник главка Почетный энергетик СССР В.И.Белов отметил, что в наше время особой ценностью является возможность работать и зарабатывать там же, где и живешь, не растрачивая средства и самый ценный ресурс – время на поездки на работу в Москву. Поэтому он призвал работников любить свой завод, который дает им такую возможность для нормальной, полноценной жизни. А кавалер ордена Трудового Красного Знамени Б.Д.Кузин, который на протяжении долгих лет руководил на предприятии цехами и подразделениями, включая и вторую очередь завода, вспомнил немного об истории завода и о том, что в свое время предприятие успешно внедряло отраслевые инновации. Сегодня оно - практически единственное оставшееся на плаву из предприятий - производителей металлоконструкций советского времени и успешно конкурирует с новыми современными производствами, в том числе и с зарубежными. Также в президиуме находился и бывший главный конструктор завода (70-80-е годы) завода А.Э.Адмидин.

Концерт был прекрасен! Все-таки здорово, что в городе есть такое замечательное место, зал музыки, который открыт для всех желающих, где оттачивают свое мастерство воспитанники Конаковской ХШМиЮ и куда может прийти и послушать за символическую плату тех столичных артистов, на концерты которых в Москве люди платят многие тысячи, при этом еще и не всегда на них попадая даже за такие деньги. Все это есть теперь в городе, и за это тоже можно благодарить А.П.Шинкаренко. Хотя главное, конечн, - это работа, дающая возможность для безбедного существования более чем шестистам работникам завода. Предприятие, выпускающее опоры линий электропередач, давно уже стало опорой в жизни для этих конаковцев!

М. АЛЕКСЕЕВ.