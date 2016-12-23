5 ЯНВАРЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и допуска к управлению ими, в соответствии с планом работы инспекции Гостехнадзора Тверской области в период с 5 января по 29 февраля 2017 года на территории Тверской области проводится профилактическая операция-месячник «Снегоход». При проведении операции-месячника первоочередное внимание будет уделяться:

- соблюдению Правил регистрации внедорожных мотосредств (снегоходы, мотонарты, мотосани, мотовездеходы, снегоболотоходы и т.д.) и своевременному прохождению технического осмотра;

- соответствия машин (агрегатов) регистрационным данным;

- наличию необходимых документов при эксплуатации внедорожной техники (удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «АI», свидетельство о регистрации машины, документ о прохождении технического осмотра);

- соблюдению правил и норм безопасной эксплуатации внедорожных мотосредств.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 938 от 12 августа 1994 года собственники обязаны зарегистрировать самоходную машину или изменить регистрационные данные в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» или в течение 10 суток после приобретения, таможенного оформления, снятия с учёта машин.

Технический осмотр внедорожных мотосредств (за исключением колёсных внедорожных мототранспортных средств, регистрируемых органами Гостехнадзора) по обращению собственника (владельца) в согласованные с инспектором день и время может быть осуществлён по месту нахождения инспекции, независимо от места регистрации машины. Технический осмотр колёсных внедорожных мототранспортных средств проводится на пунктах технического осмотра автотранспорта. Машины подлежат ежегодному техническому осмотру. Первый технический осмотр проводится непосредственно после их регистрации органами гостехнадзора.

Машины регистрируются за физическими лицами по постоянному или временному месту жительства (на срок временного пребывания), указанному в паспорте собственника машины, а за юридическими лицами - по их юридическому адресу.

С 14 ноября 2013 года увеличены размеры штрафа, который может быть назначен за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств (ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ): на граждан – от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 2000 от 3500 рублей; на юридических лиц от 5000 до 10000 рублей.

Статьей 9.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушения правил, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды, правила и нормы эксплуатации самоходных машин, в том числе и внедорожных мотосредств:

- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев; на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей.

Полную информацию о порядке регистрации, снятия с учёта, проведения государственного технического осмотра внедорожных мотосредств и самоходных машин, а также получения удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) можно узнать в инспекциях Гостехнадзора в муниципальных образованиях городов и районов области, а также на официальном сайте в сети Интернет.

В. Лушников, ведущий специалист-эксперт

Конаковской инспекции Гостехнадзора.