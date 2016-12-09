В Тверской области в антинаркотическую работу активно вовлекаются волонтеры

Усилить профилактику распространения наркомании в молодежной среде – такая задача поставлена Губернатором Игорем Руденей. Итоги этой работы в 2016 году подводились на заседании Антинаркотической комиссии, которое состоялось сегодня, 28 декабря, в Правительстве Тверской области.

Одно из наиболее значимых событий – проведение в октябре и ноябре областного антинаркотического месячника, нацеленного на широкую пропаганду здорового образа жизни. В области была организована информационная кампания с размещением баннеров, распространением печатной продукции. Проводилось добровольное обследование подростков, тематические родительские собрания в школах, конкурсы среди учащихся.

Особое внимание на заседании было уделено участию в антинаркотической работе молодежных активистов. Волонтерское движение активно развивается на территории тверского региона. Оно представлено такими общественными объединениями как«Dance4Life» и «Наркобезопасность», которые проводят интерактивные тренинги по профилактике наркомании. Это позволяет выявить участников «группы риска» иобратить на них внимание педагогов, психологов. Пропагандой здорового образа жизни в регионе занимаются общественные организации «Workout-Тверь» и «Русский жим».

Всего во время антинаркотического месячника проведено около 400 мероприятий с участием молодежи, в них было задействовано более 10 тысяч человек, более 600 из них – волонтеры.

Также на заседании обсуждались итоги работы Антинаркотической комиссии в этом году и планы на 2017 год. В основном работа была направлена на помощь муниципальным образованиям в организации работы по профилактике и противодействию распространения наркотических средств.

В 2017 году главным направлением работы комиссии станет организация профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ.

Пресс-служба Правительства Тверской области