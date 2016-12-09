В Тверской области восстановят дороги, задействованные в строительстве М-11

28 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по строительству на территории региона скоростной магистрали М-11. В обсуждении приняли участие председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, руководители профильных структур Правительства региона, генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» Борис Сакун.

Игорь Руденя отметил высокий темп строительства трассы М-11 и формирования инфраструктуры, которая является индикатором современной транспортной сети. В частности, на участке магистрали в обход Вышнего Волочка открывается кафе, в котором будет представлена продукция тверских производителей.

«Таким образом, мы реализуем намеченные совместно с вами планы», - подчеркнул Игорь Руденя.

На совещании обсуждалось соглашение по обеспечению строительства М-11 инертными материалами. Правительство Тверской области и компания «Автодор» планируют подписать документ в ближайшее время. В регионе создается государственное предприятие, которое будет поставлять песок подрядчикам. Сергей Кельбах поблагодарил Игоря Руденю за решение вопроса, оказывающего существенное влияние на темпы стройки.

«Скорость ведения работ напрямую зависит от скорости поставок инертных материалов. Спасибо за помощь, которую вы оказываете в этом процессе. Соглашение, которое будет заключено, позволит безостановочно двигаться вперед», - сказал руководитель «Автодора».

В стадии подготовки также соглашение, в соответствии с которым будут восстановлены все региональные и муниципальные дороги, задействованные в строительстве трассы.

«Один из важных моментов – утверждение перечня дорог, которые будут использоваться для строительства М-11. Предстоит их восстановить до нормативного состояния. Подключим к этой работе глав муниципальных образований», - обозначил Игорь Руденя.

Речь шла также о сотрудничестве по созданию комплексных многофункциональных зон в местах наибольшей туристической активности региона, в том числе в Осташкове и Бежецке. Сергей Кельбах сообщил, что специалисты компании уже проводят работу совместно с представителями Правительства области. Список наиболее перспективных мест для размещения объектов планируется подготовить к концу января 2017 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.