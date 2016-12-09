В Тверском филиале Россельхозбанка подвели итоги кредитования физических лиц в 2016 году

В Тверском региональном филиале АО «Россельхозбанк» подвели итоги кредитования физических лиц в 2016 году. С 1 января по 20 декабря 2016 года года филиал Банка выдал более 6 тыс. кредитов в розничном сегменте на сумму порядка 2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач увеличился на 20%.

По результатам 2016 года кредитный портфель физических лиц Тверского филиала Россельхозбанка составил 3,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателями 2015 года на 18%. По состоянию на 20 декабря 2016 года филиал Банка обслуживает более 20 тысяч кредитов, выданных физическим лицам.

Наиболее востребованными продуктами Банка в розничном сегменте являются потребительские и ипотечные кредиты.

«Россельхозбанк предлагает своим клиентам одни из самых выгодных условий как на рынке ипотечного, так и потребительского кредитования, в результате чего … . Так, до 31 декабря 2016 года можно получить кредит на приобретение жилья по программе «Ипотека с государственной поддержкой» по ставке в размере 10,9% годовых. Кроме того, специальными условиями при получении кредита могут воспользоваться работники бюджетной сферы, пенсионеры и «надежные» клиенты», - отметила заместитель директора филиала Банка Оксана Коротаева.