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Объем вкладов в Тверском филиале Россельхозбанка превысил 6,5 млрд рублей

По состоянию на 14декабря 2016 года объем вкладов физических лиц в Тверском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 6,5 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом, общая сумма вкладов увеличилась на 40%. Всего с начала 2016 года клиенты филиала Банка открыли более 18 тыс. вкладов.

Наиболее востребованными депозитами для физических лиц являются вклады«Пенсионный» и «Пенсионный плюс» - их выбрали 40% вкладчиков Тверского филиала Россельхозбанка. Кроме того, более 30% клиентовсделали свой выбор в пользу вклада «Классический».

«Вклады для физических лиц в Россельхозбанке позволяют не только сохранить денежные средства, но и получить доход, благодаря выгодным процентным ставкам. Кроме того, в рамках «сезонных вкладов» Банк предлагает еще более выгодные условия для размещения денежных средств», - отметил директор Тверского филиала Валерий Андрианов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности Российской Федерации находится 100% акций Банка.