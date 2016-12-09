Расписание массовых катаний

posted by Максим Малахов on вт, 12/27/2016 - 21:06
Расписание массовых катаний  
 
ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Кристалл»
Дата
Время
27.12.2016
 20:15 – 21:15      
28.12.2016
 20:15 – 21:15
 
    
02.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
03.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
04.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
05.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
06.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
07.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30
08.01.2017
 13:00 – 14:00 14:30 – 15:30 16:00 – 17:00 17:30 – 18:30

ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Триумф»
02.01.2017
 18:30-19:30 20:00-21:00
 
  
03.01.2017
 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
04.01.2017
 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
05.01.2017
  18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
06.01.2017
  18:30 - 19:30 20:00 -21:00
 
  
07.01.2017
  18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
08.01.2017
 18:30 - 19:30 20:00 - 21:00
 
  
ГБУ Тверской области Спорткомплекс «Юбилейный»
27.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
28.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
29.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
30.12.2016
 20:15-21:15
 
 
  
02.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
03.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
04.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
05.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
06.01.2017
 14:00-15:00   17.00-18.00 20:00-21:00  
07.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
08.01.2017
 14:00-15:00   17:00-18:00 20:00-21:00  
ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Орбита»
27.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
28.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
29.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
30.12.2016
 20:15 - 21:15
 
 
  
31.12.2015
 12:45-13:45 17:45 -18:45 20:15 – 21:15  
02.01.2017
 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
03.01.2017
 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
04.01.2017
 
 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
05.01.2017
 13:30-14:30 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
06.01.2017
 
 18:45-19:45 20:15 – 21:15  
07.01.2017
 13:00-14:00 17:30-18:30 19:00-20:00 20:30-21:30
08.01.2017
 16:15-17:15 17:45-18:45 19:15-20:15  
Tags: 
катки
тверь