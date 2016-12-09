Расписание массовых катаний  

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ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Кристалл»
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Дата
|
Время
|
27.12.2016
|20:15 – 21:15
|
28.12.2016
|20:15 – 21:15
|
|
02.01.2017
|13:00 – 14:00
|14:30 – 15:30
|16:00 – 17:00
|17:30 – 18:30
|
03.01.2017
|13:00 – 14:00
|14:30 – 15:30
|16:00 – 17:00
|17:30 – 18:30
|
04.01.2017
|13:00 – 14:00
|14:30 – 15:30
|16:00 – 17:00
|17:30 – 18:30
|
05.01.2017
|13:00 – 14:00
|14:30 – 15:30
|16:00 – 17:00
|17:30 – 18:30
|
06.01.2017
|13:00 – 14:00
|14:30 – 15:30
|16:00 – 17:00
|17:30 – 18:30
|
07.01.2017
|13:00 – 14:00
|14:30 – 15:30
|16:00 – 17:00
|17:30 – 18:30
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08.01.2017
|13:00 – 14:00
|14:30 – 15:30
|16:00 – 17:00
|17:30 – 18:30
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ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Триумф»
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02.01.2017
|18:30-19:30
|20:00-21:00
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03.01.2017
|18:30 - 19:30
|20:00 - 21:00
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04.01.2017
|18:30 - 19:30
|20:00 - 21:00
|
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05.01.2017
|18:30 - 19:30
|20:00 - 21:00
|
|
06.01.2017
|18:30 - 19:30
|20:00 -21:00
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07.01.2017
|18:30 - 19:30
|20:00 - 21:00
|
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08.01.2017
|18:30 - 19:30
|20:00 - 21:00
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ГБУ Тверской области Спорткомплекс «Юбилейный»
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27.12.2016
|20:15-21:15
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28.12.2016
|20:15-21:15
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29.12.2016
|20:15-21:15
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30.12.2016
|20:15-21:15
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02.01.2017
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|20:00-21:00
|
03.01.2017
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|20:00-21:00
|
04.01.2017
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|20:00-21:00
|
05.01.2017
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|20:00-21:00
|
06.01.2017
|14:00-15:00
|17.00-18.00
|20:00-21:00
|
07.01.2017
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|20:00-21:00
|
08.01.2017
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|20:00-21:00
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ГБУ Тверской области Спортивный ледовый комплекс «Орбита»
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27.12.2016
|20:15 - 21:15
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28.12.2016
|20:15 - 21:15
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29.12.2016
|20:15 - 21:15
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30.12.2016
|20:15 - 21:15
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31.12.2015
|12:45-13:45
|17:45 -18:45
|20:15 – 21:15
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02.01.2017
|13:30-14:30
|18:45-19:45
|20:15 – 21:15
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03.01.2017
|13:30-14:30
|18:45-19:45
|20:15 – 21:15
|
04.01.2017
|
|18:45-19:45
|20:15 – 21:15
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05.01.2017
|13:30-14:30
|18:45-19:45
|20:15 – 21:15
|
06.01.2017
|
|18:45-19:45
|20:15 – 21:15
|
07.01.2017
|13:00-14:00
|17:30-18:30
|19:00-20:00
|20:30-21:30
|
08.01.2017
|16:15-17:15
|17:45-18:45
|19:15-20:15