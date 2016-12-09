Тверская область примет участие в новых проектах «Единой России» в 2017 году

26 декабря заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев провёл в Твери пресс-конференцию по итогам работы первой сессии Госдумы VII созыва.

За прошедший год депутаты приняли 142 закона. 2016-ый был насыщенным и продуктивным, считает Владимир Васильев.

«Этот год дал нам богатый практический опыт реализации поставленных задач. Политика, направленная на защиту интересов людей, принесла результат», — отметил вице-спикер.

Поддержка промышленности, сельского хозяйства, предпринимательской активности, развитие здравоохранения, образования, культуры — эти направления в приоритете как на федеральном уровне, так и на региональном. Владимир Васильев положительно отозвался о совместной работе с Губернатором Тверской области Игорем Руденей:

«Игорь Михайлович относится к числу руководителей, которые поставили эти вопросы во главу угла. У нас есть возможность повысить качество жизни на территории Верхневолжья. Тверская область обладает огромным потенциалом, реализовывать его нужно эффективно».

Отдельно Владимир Васильев обсудил с журналистами участие региона в реализации новых проектов партии «Единая Россия», которые стартуют в 2017 году.

Проект «Местный дом культуры» позволит укрепить материально-техническую базу досуговых учреждений в сельской местности и в городах с численностью населения до 50 тысяч жителей. Субсидия для Тверской области из федерального бюджета — 30,6 млн рублей. Два муниципальных театра — в Кимрах и Вышнем Волочке могут рассчитывать на поддержку по проекту «Театры малых городов».

Более 7,5 млн рублей будет направлено на реализацию проекта «Парки малых городов» в Тверской области. На условиях софинансирования с региональным бюджетом эти деньги будут направлены на благоустройство зелёных зон.

Самый масштабный из новых проектов — «Наш двор». Он будет реализован во всех регионах России. На приведение в порядок дворов Тверь по проекту получит 239 млн рублей также при доле софинансирования из бюджета области в 25%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.