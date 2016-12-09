Правительство Тверской области окажет поддержку

родным погибшего в авиакатастрофе Ту-154 Александра Штуко

Членам семьи Александра Штуко, находившегося на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154, будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил Губернатор Тверской области Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это невосполнимая утрата и большая трагедия для семьи, всю необходимую помощь близким мы окажем», - заявил Губернатор.

Накануне глава региона направил соболезнования матери и сестре музыканта, представителя известной тверской творческой династии.

«То, что жизнь Вашего сына и брата оборвалась на взлете, - огромное горе для семьи, всего музыкального сообщества Тверской области и России. Никакие слова не в силах смягчить боль утраты. Жители Верхневолжья и всей России скорбят вместе с Вами», - отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

По словам заместителя Председателя Государственной Думы РФ, руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, случившееся – не только трагедия для родных и близких погибших пассажиров, но и огромный удар по культуре страны.

«Лучшая память об артистах ансамбля – это сделать так, чтобы дело, которому они служили, продолжалось и давало результаты», - подчеркнул Владимир Васильев.

Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек, летевших в Сирию поздравить с наступающим Новым годом российских военнослужащих. Большинство пассажиров – участники музыкального ансамбля имени Александрова, в состав которого и входил Александр Штуко. Сейчас его мама и сестра находятся в Москве, где будет проходить процедура опознания тел погибших.

Пресс-служба Правительства Тверской области.