Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с крушением самолета ТУ-154

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154.

«От имени всех жителей Тверской области выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета ТУ-154, потерпевшего катастрофу над акваторией Черного моря. Это страшная трагедия для всей нашей страны. Мы всегда будем помнить о людях, погибших при исполнении своего служебного долга. Прошу передать слова поддержки семьям военнослужащих и артистов Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова», - говорится в телеграмме, направленной от имени Игоря Рудени Министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Соболезнования направлены также руководству Первого канала, НТВ, и «Звезда».

Трагедия произошла минувшей ночью. Самолет Минобороны РФ, совершал плановый перелет из аэропорта Адлера на авиабазу в Сирии и потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда» летели поздравить авиагруппу ВКС России на авиабазе в Сирии.

Пресс-служба Правительства Тверской области.