Игорь Руденя выразил соболезнования родным и коллегам Ишиева Льва Николаевича

Игорь Руденя выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Союза художников России Ишиева Льва Николаеича.

Лев Николаевич был одарённым и успешным художником и музыкантом, в разные годы руководил музыкальной и художественной школой, был директором Калининского государственного драматического театра.

Он вёл не только насыщенную творческую деятельность, но и активную общественную работу.

«Лев Николаевич был талантливым, ярким, увлечённым человеком, который умел делать искусство понятным и близким каждому. Неслучайно многие его ученики и воспитанники стали профессиональными художниками и музыкантами. Добрая память о Льве Николаевиче будет жить в сердцах всех, кто знал его», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.