В 2016 году в Тверской области впервые удалось добиться сокращения госдолга

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации. В числе обсуждавшихся вопросов – результаты проведенного Счетной палатой анализа формирования и управления государственным долгом региона в 2011-2015 годах и истекшем периоде 2016 года.

В ходе проверки было установлено, что с 2011 по 2016 годы госдолг Тверской области увеличился более чем в 2 раза. Наибольший рост долговой нагрузки областного бюджета наблюдался в 2012-2014 годах.

В настоящее время более 70% госдолга области приходится на бюджетные кредиты, предоставленные бюджету региона из федерального бюджета.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что Правительство Тверской области ведет работу по сокращению уровня госдолга. В результате в 2016 году впервые на погашение государственного долга будет направлено 1 млрд 113 млн рублей.

«Не разделяем работу Правительства Тверской области за этот год и за предыдущие годы, мы обсуждаем все периоды развития бюджета региона. В текущем году нам удалось стабилизировать и не допустить роста государственного долга. Кроме того, за счет проведенных мероприятий по экономии средств, в том числе по закупкам, мы в этом году сможем досрочно рассмотреть погашение определенной суммы из госдолга», - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил также, что в следующем году приходится пиковая нагрузка на бюджет Тверской области.

«Это было запланировано в предыдущие годы, в следующем году нам предстоит вернуть более 30% государственного долга из бюджета Тверской области. Мы к этому подготовились, считаем, что такая возможность у нас есть. Но для нас важна не просто работа с госдолгом, а чтобы госдолг шел на развитие экономики региона. Потому что занимать под исполнение социальных обязательств – процедура малоперспективная», - считает Игорь Руденя.

В регионе сформирован и принят Законодательным Собранием бюджет Тверской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Главный финансовый документ является «бюджетом развития». Основные усилия областного Правительства направлены на мобилизацию доходного потенциала, развитие приоритетных отраслей экономики – сельского хозяйства и туризма, а также малого и среднего предпринимательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области.