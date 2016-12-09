МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОЛЬГИНО»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
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медицинского центра.
Подарите любимым
красоту и здоровье!
8-48242-4-34-10, 8-966-021-11-11
Наш адрес:ММЦ «Ольгино», Тверская область,
г. Конаково, Набережная Волги, д.46.
Медицинская лицензия № ЛО-69-01-000994 от 12 марта 2013. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.