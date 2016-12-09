МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОЛЬГИНО»

Время покупать подарки

любимым и близким!

Подарочный сертификат может быть на любую

сумму и может быть

использован на любую услугу нашего

медицинского центра.

Подарите любимым

красоту и здоровье!

8-48242-4-34-10, 8-966-021-11-11

Наш адрес:ММЦ «Ольгино», Тверская область,

г. Конаково, Набережная Волги, д.46.

Медицинская лицензия № ЛО-69-01-000994 от 12 марта 2013. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.