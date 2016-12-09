МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОЛЬГИНО»

posted by admin on пт, 12/23/2016 - 17:02

Время покупать подарки
любимым и близким!

Подарочный сертификат может быть на любую
сумму и может быть
 использован на любую услугу нашего
медицинского центра.
Подарите любимым
красоту и здоровье!

8-48242-4-34-10, 8-966-021-11-11
Наш адрес:ММЦ «Ольгино», Тверская область,
г. Конаково, Набережная Волги, д.46.

Медицинская лицензия № ЛО-69-01-000994 от 12 марта 2013. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

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