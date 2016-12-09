КОНАКОВО, УЛ. УЧЕБНАЯ, 1А

Новый 14-этажный жилой дом «Белый аист»

Причины, чтобы купить здесь квартиру

- Центр динамично развивающегося города, рядом река Волга и лесной массив,

недалеко от Москвы

- Дом монолитный с повышенными тепло- и звукоизоляцией,

сейсмостойкостью стен

- Квартиры свободной планировки

- Благоустроенная территория с детской площадкой и зонами отдыха

- Первые 90 покупателей гарантированно получают

места для стоянок личного автотранспорта

- 18 гостевых автопарковок

- Возможность аренды помещений на первом этаже под офисы, магазины, кафе

- Действует система скидок при приобретении квартир и оформлении аренды

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ

8961-014-37-04 и 8495-669-53-53

Также в продаже квартиры, таунхаусы,

особняки, земельные участки, офисные

помещения в клубном поселке Ольгино

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