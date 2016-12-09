КОНАКОВО, УЛ. УЧЕБНАЯ, 1А

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Новый 14-этажный жилой дом «Белый аист»
Причины, чтобы купить здесь квартиру
- Центр динамично развивающегося города, рядом река Волга и лесной массив,
недалеко от Москвы
- Дом монолитный с повышенными тепло- и звукоизоляцией,
сейсмостойкостью стен
- Квартиры свободной планировки
- Благоустроенная территория с детской площадкой и зонами отдыха
- Первые 90 покупателей гарантированно получают
места для стоянок личного автотранспорта
- 18 гостевых автопарковок
- Возможность аренды помещений на первом этаже под офисы, магазины, кафе
- Действует система скидок при приобретении квартир и оформлении аренды
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8961-014-37-04 и 8495-669-53-53
Также в продаже квартиры, таунхаусы,
особняки, земельные участки, офисные
помещения в клубном поселке Ольгино
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