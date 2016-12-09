ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА НАЧНЕТСЯ «СНЕГОХОД»

На прошлой неделе в администрации Конаковского района состоялось заседание рабочей группы по проведению профилактической операции «Снегоход».

Ежегодная операция проводится в целях обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, безопасности движения при эксплуатации внедорожных транспортных средств, активизации работы по регистрации техники, повышения значимости технического осмотра. Рабочая группа создана по распоряжению главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского. Уже разработан план мероприятий. Сама операция будет проводиться с 5 января по 28 февраля 2017 года на всей территории района. Руководителем группы назначен В.Э.Шор, заместитель главы администрации по развитию территорий. В ее состав вошли руководители районного Гостехнадзора, ГИБДД, ГИМС, отдела ГО и ЧС отдела лесного хозяйства, рыбоохраны, охотопользования, службы участковых уполномоченных, ЖКО района. В составе группы также - представитель газеты «Заря». Так что захватывающий дух репортаж на страницах газеты обеспечен.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что при исследовании в ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб патологического материала от павшей домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан в Яшалтынском районе Республики Калмыкия, 23 ноября 2016 года выделен геном высокопатогенного вируса гриппа А птиц подтипа H5N8, что свидетельствует об угрозе распространения гриппа птиц по территории Российской Федерации. Вирус подтипа А выделен от кур, индеек, голубей, уток, гусей, он также патогенен для мышей, кроликов, морских свинок, человека, у которого в случае осложнений возникает атипичная пневмония.

Об угрозе заноса возбудителями гриппа птиц на территории подсобных хозяйств, о роли дикой птицы в распространении этой особо опасной болезни животных, о её опасности для человека можно ознакомиться в памятке «Грипп птиц» на сайте администрации Конаковского района http://konakovoregion.ru.

Его Величество Театр



На сцене Дворца культуры «Современник» 13 декабря состоялся гала-концерт II районного фестиваля школьных театров, на котором лучшие фрагменты своих спектаклей представили самодеятельные театральные коллективы из шести школ нашего города и района.

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина, отметив, что целью фестиваля является приобщение детей и молодёжи к отечественной театральной культуре, драматургии и литературе – историческому и духовному наследию России.

По итогам фестиваля дипломы лауреатов вручены театральным коллективам новозавидовских школ № 1 (режиссер В.А.Кузьмина), № 2 (режиссер Е.А.Никифорова), конаковских школ № 2 (режиссер Л.И.Мартынова), № 9 (режиссер Н.П.Волкова), гимназии № 5 (режиссер Г.П.Рыманова). Диплом призера фестиваля получил театр школы № 8 «Золотой ключик», режиссер А.В.Колесникова. Лучшим спектаклем II районного фестиваля школьных театров названа постановка гимназии № 5 «Сказка о потерянном времени». Также грамотами и подарками отмечены лучшие актерские работы.

Председатель жюри фестиваля заместитель директора ДК «Современник» В.И.Данейкин поблагодарил всех участников и пожелал им творческих успехов.