ЭНЕРГИЯ – НАША РАБОТА!

Так смело могут сказать о себе те, чья жизнь и вся трудовая деятельность связана с отраслью энергетики. В прошлую пятницу в районном ДК «Современник» прошел праздничный вечер, посвященный этому празднику, на котором чествовали лучших работников старейшего градообразующего предприятия – Конаковской ГРЭС (филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»). А сегодня в новом концертном зале ОАО «Энергостальконструкция» состоится награждение по итогам года работников этого прославленного завода. День энергетика отмечает и другая известная компания района, более 35 лет осуществляющая деятельность в сфере предоставления электромонтажных услуг, – ЗАО «Конаковоагропромэнерго». Также это праздник всех ООО и МУП поселений Конаковского района, в чью работу входит обеспечение населения теплом, горячей водой и электроэнергией. «Заря» присоединяется к поздравлениям и желает энергетикам района крепкого здоровья и успехов на выбранном поприще!

На официальной части праздника, которую вел председатель профкома станции Виктор Шагин, присутствовали почетные гости: глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, глава города Конаково Валерий Максимов. В качестве радушного хозяина выступил директор филиала «Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Виктор Тупицин. Из его рук лучшие сотрудники станции получили награды от Минэнерго России.

За особые заслуги, значительный личный вклад в развитие электроэнергетики и в связи с Днем энергетика Олег Лобановский наградил Почетной грамотой главы администрации Конаковского района Викентия Бойкова, электрогазосварщика службы по ремонту тепломеханического и общестанционного оборудования, Татьяну Обыдённикову, лаборанта химического анализа химической лаборатории, и Павла Пикунова, машиниста энергоблока котлотурбинного цеха. За особые заслуги, значительный вклад в развитие электроэнергетики и в связи с профессиональным праздником Людмила Козлова наградила Почетной грамотой инженера Светлану Лобанову и начальника смены котлотурбинного цеха Александра Савельева, инженера по ремонту Михаила Уткина и мастера ООО «Конаково Энергоремонт» Рената Хакимова, электрослесаря по ремонту электрических машин ООО «Конаково Энергоремонт» Сергея Паршучихина.

В этот вечер было еще много корпоративных наград, теплых слов и пожеланий. Атмосфера в зале «Современника» царила самая душевная. А когда закончилась официальная часть, для всех работников электростанции руководство приготовило подарок – концерт популярной московской рок-группы «Моды».

Как стало известно «Заре», сегодня высокие награды от Министерства энергетики Российской Федерации из рук генерального директора ОАО «Энергостальконструкция» А.П.Шинкаренко получат навесчик изделий цеха горячего цинкования А.С.Прохоренко, слесарь-ремонтинк ремонтно-инструментального цеха Н.Б.Коротенков и машинист крана цеха опор М.Д.Смирнова. Кроме того, еще более сорока работников предприятия получат Почетные грамоты и денежные вознаграждения от руководства завода. ОАО «ЭСК» - российский лидер в выпуске металлоконструкций для линий электропередач, именно благодаря их продукции электроэнергия поступает в наши дома, квартиры, предприятия и организации. И очень символично, что свой праздник российские энергетики отмечают в то время, когда самый короткий день и самая длинная ночь. Сразу видно, насколько важна энергетическая отрасль в нашей жизни.