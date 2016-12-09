ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ ИТОГОВУЮ ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЮ

19 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя собрал работников средств массовой информации Верхневолжья, чтобы подытожить дела и события уходящего года, рассказать о планах работы регионального правительства на 2017 год и ответить на вопросы журналистов в формате прямого общения. Пресс-конференция проходила в 19 декабря в киноконцертном зале на Рыбацкой.

- Вы формируете общественное мнение. От того, как вы это делаете, зависит, какие ценности будут главными в обществе, на какие примеры будут равняться люди, - обратился к журналистам губернатор Игорь Руденя в начале пресс-конференции. Всего главе региона было задано около 30 вопросов, касающихся различной проблематики: политической, экономической, социальной.

Представители СМИ попросили губернатора прокомментировать показатели роста региональной экономики, которые улучшились по сравнению с прошлыми периодами.

- В этом году внутренний региональный продукт вырос на 0,4 процента. В следующем году ожидаем рост на 0,9 процента. От падения мы перешли к росту, - подчеркнул губернатор. - Этого удалось достичь благодаря оживлению в сельском хозяйстве, развитию крупных производств, в частности, Тверского вагонзавода.

Развитие промышленности не должно негативно сказываться на экологии. Об этом также шла речь на пресс-конференции. Главный редактор газеты «Старицкий вестник» Светлана Михайловская поблагодарила губернатора за решение об отмене строительства цементного завода на станции «Старица» в непосредственной близости от жилого сектора. По словам губернатора, решения о размещении в регионе промышленных, химических и прочих производств будут приниматься в Тверской области при обязательном учете экологической безопасности, а также мнения жителей территорий.

Это положительно скажется и на развитии туризма, которому также был посвящен ряд вопросов. В частности, главу региона спросили о кандидатуре на пост руководителя создаваемого в правительстве отраслевого министерства.

- Перед новым ведомством стоят амбициозные задачи, поэтому к кадровой политике мы подходим аккуратно. Хотелось бы, чтобы это был местный человек. Думаю, что до конца недели вы узнаете его имя, - обозначил губернатор.

Целый блок вопросов касался проблем отдельно взятых территорий: Максатихи, Кимр, Ржева, где наблюдается кризис власти. В частности, журналисты спрашивали, не лучше ли вернуть повсеместно прямые выборы глав муниципалитетов.

- Не всегда выбирают тех людей, которые могут по-честному и эффективно работать. Я сторонник того, что власть будет назначаться, но она должна четко отвечать за то, что она делает. Если не так – освободите место. Моя позиция – лучше, когда есть возможность корректировать ситуацию, - считает Игорь Руденя.

Показатель эффективности работы любой местной власти - решение конкретных проблем территории. Многие из них также были подняты журналистами. Это и качество медицинского обслуживания на селе, и организация культурной жизни. Так, Дворец культуры «Шахтер» в Нелидове давно требует ремонта, но вопрос не решается который год. По всем этим вопросам у губернатора есть конкретное решение, которое позволит эффективно решить ту или иную проблему, непосильную для решения на местном уровне.

Вопросы журналистов также касались сферы здравоохранения в регионе, поискового движения, борьбы с коррупцией и многого другого.

О ЧЕМ ГУБЕРНАТОР ГОВОРИЛ С ПРЕЗИДЕНТОМ

На итоговой пресс-конференции Игорь Руденя рассказал о том, что осталось «за кадром» на последней встрече с Владимиром Путиным.

Президент Владимир Путин планирует посетить Тверской вагоностроительный завод и оценить, как работают меры поддержки вагоностроения, которые закреплены в федеральном законодательстве. Об этом на пресс-конференции рассказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов. Возможность визита национального лидера в Тверь обсуждалась на недавней встрече Владимира Путина и Игоря Рудени. Дополнительные средства на развитие вагоностроительного сектора получат от обнуления ставки по НДС на дальние перевозки. Соответствующий закон подписал Президент страны. Игорь Руденя также сообщил, что значительную часть финансов направят на развитие Тверского вагоностроительного завода.

ТВЗ – лидер промышленного производства в Тверской области. Совместно с Правительством РФ сформированы дополнительные заказы для предприятия. Решение Президента позволит укрепить позиции завода на рынке вагоностроения, внести больший вклад в увеличение внутреннего регионального продукта, рост которого по итогам года составил 0,4 процента (для сравнения в целом по России 0,3 процента).

- Этот закон очень важен для Тверской области. Таким образом, мы получили по отрасли фиксированное финансирование, большая часть из которого будет доставаться ТВЗ, заводу, который дает большой экономический потенциал для бюджета нашего региона – сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя сообщил также, что на встрече с главой государства шла речь об ускорении строительства Западного моста в Твери:

- Мы заручились поддержкой Президента. При наличии возможности будет рассмотрено дополнительное ускоренное выделения средств.

На встрече с Владимиром Путиным обсуждалась и реализация проекта «Тверь-экспо». При участии Министерства обороны РФ достигнута договоренность о переносе химической базы Минобороны за территорию города и создании на этом участке выставочного комплекса международного формата. Здесь будут выставлять, в том числе продукцию ТВЗ и других крупных предприятий. Уже в первом квартале планируется завершить оформление земли.

По словам Игоря Рудени, с Президентом также достигнута предварительная договоренность о том, что в 2018 году при открытии скоростной трассы М-11 на территории Тверской области Владимир Путин рассмотрит возможность проехать за рулем по новой дороге и оценить ее качество.

По информации пресс-службы

правительства Тверской области.