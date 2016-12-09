«Сердце села»

- так начальник управления образования администрации Конаковского района О.Ю.Булгакова назвала Юрьево-Девичьевскую среднюю школу на праздничном торжестве в честь её 125-летия.



Уходящий год оказался богатым на юбилеи образовательных учреждений нашего района, и каждая юбилейная программа была по-своему яркой и запоминающейся. Не стал исключением и праздник одной из старейших наших школ, состоявшийся 16 декабря в зрительном зале Дома культуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

Школа гордится своими выпускниками, многие из которых, получив образование, возвращаются жить и работать в родное село, в том числе - и в свою школу. Так, ведущими юбилейного концерта стали выпускницы, а ныне молодые педагоги, учителя начальных классов Мадина Хароновна Серсултанова и Нина Александровна Усанова. В парадной форме – в школьных платьях с белыми фартуками – они с первых минут создали на сцене торжественную и уютную атмосферу, приветствуя зрителей:

- Добрый день всем, кто сегодня пришел к нам в гости, приехал, примчался, оставив на время личные заботы, общественные дела, любимую работу, чтобы отметить праздник, который мы все так ждали.

У нас сегодня юбилей,

День радостных переживаний.

Пусть будет на душе теплей

От добрых слов и пожеланий!

Первое слово для приветствия ведущие предоставили директору школы И.А.Клиновой.

- 125-летний юбилей отражает историю нашего села, историю жизни нескольких поколений, и школа жива тем, что она воспитывает будущее нашей страны, - заметно волнуясь, отметила Ирина Александровна. - Хочу сказать слова огромной благодарности всем учителям: это люди, которые целиком отдают себя делу воспитания подрастающего поколения. Мы стремимся поддерживать и укреплять школьные традиции, заложенные ветеранами педагогического труда. Спасибо всем, кто заботится о школе: это и наша администрация, и Дом культуры, помогающий нам вести воспитательную работу, и управление образования администрации района. Благодарю предпринимателей, спонсоров, которые нас поддерживают. Школа в жизни каждого из нас – это первый урок и первый учитель, первая буква и первая любовь. Я говорю своим ученикам, что самая главная школа – это сама жизнь, а закладывается она именно в школьных стенах!

Вручив Почетные грамоты учителям и сотрудникам школы, Ирина Александровна нашла для каждого из награжденных добрые слова. Затем с поздравлениями и подарками на сцену вышла О.Ю.Булгакова.

- Сегодня отмечается юбилей школы, но кажется, что это праздник села, потому что в зале собрались жители всего села, - сказала Ольга Юрьевна. - Школа – это сердце села. Без школы жизнь в селе затухает: уезжают люди, меньше рождается детей. И, наверное, в Юрьево-Девичьем нет человека, который не был бы связан со школой: кто-то здесь учился, кто-то привел сюда детей и внуков, даже правнуков. Школа для кого-то место работы, для кого-то – место общения на родительских собраниях, при подготовке к школьным мероприятиям. Поэтому сегодня это юбилей для всех.

От имени администрации Конаковского района и районного Собрания депутатов Ольга Юрьевна вручила директору подарочный сертификат на 50 тысяч рублей на развитие материально-технической базы школы, а также Почетные грамоты и цветы лучшим сотрудникам.

- Пусть наша школа процветает, развивается, дарит детям твердые знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания. Пусть каждый в нашей школе будет успешным! – с такими пожеланиями по поручению главы администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения выступила управляющая делами администрации поселения Вера Алексеевна Богданова. Подарком к юбилею от администрации и Совета депутатов поселения стал комплект современной музыкальной аппаратуры для проведения творческих вечеров, концертов и встреч в школе.

Программу праздника продолжила видеопрезентация «История школы», сопровождавшаяся рассказом ведущих:

- Первая школа в селе Юрьево-Девичье была церковно-приходской. В истории села осталось имя самого первого учителя, им был священник – владыка Нил. Здание этой школы не сохранилось, известно только, что находилась она в центре села, примерно там, где сейчас расположено здание местной администрации и Дома культуры.

Позднее четырехклассную школу в селе основал Василий Павлович Сизов, служивший приказчиком у зажиточных людей Коноваловых и женившийся на их дочери. Часть полученного приданого он и потратил на строительство школы.

История сохранила имена первых учителей школы, ими были Григорий Ильич Борисоглебский и Евдокия Ивановна Шонкина. В 1919 году в село приехала Татьяна Ивановна Поповская, закончившая до революции в Москве Институт Благородных девиц. Учителя, кроме занятий в школе, имели и другие полномочия. Так, Т.И.Поповская вела ведомства трех сельских советов, работала статистом Корчевской волости. Всю жизнь эта замечательная женщина прожила в нашем селе. Не создав своей семьи, она всю нерастраченную любовь сердца отдавала крестьянским ребятишкам, учила их не только письму и счету, но и рисованию, шитью, вышиванию.

В самом начале 30-х годов приезжают новые учителя - В.Д.Горынина и супружеская пара - Мария Филипповна и Евгений Иванович Преображенские. В школе открыли пятый класс, а после приезда в 1932 году Варвары Васильевны Бердовой - и шестой класс. Другая супружеская пара - молодых учителей Преображенских Михаила Ивановича и Раисы Игнатьевны - влилась в педколлектив в 1933 году, в том же году школа была преобразована в семилетнюю. Вскоре в село приезжают и другие молодые учителя: А.И Резвяков, П.И.Солодков, А.Д.Румянцев, Н.Г.Трофимова, В.Н.Монахова.

Учеников в те далекие времена было много. Известно, что в предвоенные годы в школе учились более 450 человек, занятия проходили в две смены. В единственном небольшом здании всех учеников разместить было невозможно, поэтому уроки проводились и в здании сельского клуба. До 1950 года ребятишки могли получить начальное образование в своих деревнях, школы были практически в каждой деревне - Едимонове, Осиновках, Юрятине, Глинниках, Бабне, Медведеве, Ременнице.

Так совпало, что в день празднования юбилея, 16 декабря, в Твери проходили торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. На фронтах Великой Отечественной сражались около 700 тысяч жителей Тверской области и около 250 тысяч не вернулись с поля боя. В числе фронтовиков есть и учителя Юрьево-Девичьевской школы. В 1942 году на фронт были призваны А.И.Резвяков (директор школы), П.И.Солодков, А.И.Румянцев, М.И.Преображенский. А.И.Резвяков погиб в Праге в самый день Победы - 9 мая 1945 года... Вернувшийся с фронта М.И.Преображенский некоторое время проработал директором, а потом школу возглавила Варвара Васильевна Несветайло, преподававшая историю.

В 1950 году наконец решен насущный вопрос о более вместительном здании школы. При непосредственном участии учителей, а также родителей учеников было перенесено из д. Едимоново в Юрьево-Девичье двухэтажное деревянное здание, некогда принадлежавшее барону Корфу. Кирпичи для фундамента брали, ломая старые печи. Перевозили бревна и кирпич на барже по Волге. Отопление в школе было печным, дрова помогали заготавливать родители учеников.

Учительский коллектив был дружным и энергичным. Вот некоторые имена учителей, честно и преданно служивших делу народного образования: Нина Алексеевна Земскова (д.Едимоново), Валентина Дмитриевна Галактионова (д.Юрятино), Кирилл Иванович Лаврентюк (д.Глинники), Мария Прохоровна Капишина (д.Ременница), Татьяна Георгиевна Юшина, Антонина Дмитриевна Пекунова, Полина Алексеевна Лебедева, Дмитрий Александрович Усанов, Александр Сергеевич Иванов, Прасковья Дмитриевна и Алексей Алексеевич Горьковы (с.Юрьево-Девичье).

Особенно тепло и трогательно прозвучал рассказ о Н.Д.Бушуеве, дополненный фрагментами видеоинтервью с его супругой Анастасией Петровной и стихами Николая Дмитриевича в исполнении школьников. Он руководил школой с 1955 по 1986 год. Отправившись на фронт со школьной скамьи, еще несколько лет после войны прослужив в составе Советской армии в Китае, Николай Дмитриевич потом закончил истфак Калининского пединститута и добросовестно отработал директором школы более 30 лет, а учителем истории - все 40. Педагогом он был замечательно эрудированным, директором строгим, но справедливым. В жизни Николая Дмитриевича была ещё одна страсть - поэзия. Он - внештатный корреспондент нашей газеты «Заря», некоторых тверских изданий, а также автор сборника стихов. Николай Дмитриевич ушел из жизни в 1998 году, светлая память о нем бережно хранится в памяти его коллег и учеников.

Надо сказать, что школьному коллективу на протяжении всех 125 лет очень везло с директорами. Не менее заметный след в истории школы оставил Анатолий Леонидович Андронов, работавший директором с 1998 по 2005 год. При нем прежняя восьмилетняя школа получила статус средней, из старого деревянного здания переехала в более современное и удобное - по соседству с детским садом. Анатолий Леонидович сформировал дружный и сильный коллектив учителей, большинство из которых и сейчас работает в школе. За инициативу и творческий труд он удостоен звания «Заслуженный учитель России». В должности главы поселения Анатолий Леонидович продолжает оказывать всяческую поддержку школе, воспринимая школьные проблемы как свои личные. И педагогический коллектив стремится оправдать возложенные на него ожидания…

Листая страницы истории школы,

Мы вспомним всё это и скажем опять:

Пусть век уже новый, но мы, безусловно,

Историю школы обязаны знать!

Она – наш фундамент, она – наши крылья,

Она – наша гордость во все времена.

Её наши предки творили, хранили,

И нам по наследству досталась она.

Ученики одиннадцатого класса в литературно-музыкальной композиции представили все этапы развития школы: от её рождения до наших дней. Меняется время, и школа меняется вместе с ним – уходят на заслуженный отдых педагоги старшего поколения, коллектив пополняется новыми кадрами. Примечательно, что в день юбилея со сцены прозвучали имена всех сотрудников школы – прежних и нынешних. Слова благодарности были сказаны и в адрес тех, кто своим добросовестным трудом делает школу теплой и светлой, чистой и уютной, а ветеранам педагогического труда подарили цветы.

Как уже говорилось, отпраздновать школьный юбилей пришли жители всего села. Тепло поздравил собравшихся директор МУП ЖКХ поселения Роман Владимирович Скакодуб, по словам Ирины Александровны, благодаря его помощи все коммунальные проблемы школьного здания решаются качественно и в срок. От имени неугомонных соседей – дошколят и воспитателей – приветствовала юбиляров заведующая детским садом Валентина Алексеевна Кузнецова, подарив школе большую «Книгу знаний» в виде аппетитного торта.

Творческим подарком от хозяев сцены, коллектива Дома культуры, стал вызвавший аплодисменты публики разножанровый концерт, который продолжили выступления учеников и учителей школы. А выпускники разных лет не только представили веселую музыкальную сценку «Вася, Вася, Василек», но и сняли к празднику оригинальный короткометражный фильм, отражающий их воспоминания о счастливом школьном детстве.

Главные виновники торжества, ныне работающие учителя, поднявшись на сцену, с чувством спели о своей дружной команде. Завершением праздника стал гимн школы, который слаженным хором подхватили, встав со своих мест, все участники праздника. Такое совместное исполнение ещё раз подтвердило, что школа является сердцем села, и это сердце бьется уверенно и радостно, создавая светлую, добрую и солнечную ауру во всем Юрьево-Девичьевском сельском поселении.

НАГРАЖДЕНИЕ

За многолетний добросовестный труд в системе образования, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи со 125-летним юбилеем МБОУ СОШ села Юрьево-Девичье награждены:

Почетными грамотами главы

Конаковского района:

- Лилия Ивановна Зосько – учитель истории,

- Татьяна Николаевна Андронова – учитель русского языка и литературы,

- Лариса Владимировна Рыбакова – учитель физической культуры.

Почетными грамотами главы администрации

Конаковского района:

- Ирина Александровна Клиновая - директор школы,

- Нина Николаевна Самарченко - учитель начальных классов,

- Людмила Яковлевна Ташкаева - учитель географии и химии.

Почетными грамотами управления образования администрации

Конаковского района:

- Анастасия Николаевна Прохорова – главный бухгалтер,

- Наталья Николаевна Кожехова – учитель начальных классов,

- Руслан Шабанович Меджидов – учитель биологии,

- Анжелла Евгеньевна Корюшкина – учитель начальных классов.

Почетными грамотами главы

администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения:

- Ирина Александровна Клиновая - директор школы,

- Людмила Яковлевна Ташкаева - учитель географии и химии,

- Лилия Ивановна Зосько – учитель истории,

- Лариса Владимировна Рыбакова – учитель физической культуры

Н.Д.Бушуев

***

Я с детства жил открыто, не таясь,

Как мне велела проводница-совесть.

Как на духу признаться, жизнь моя –

Обычная, без приключений, повесть.

Я на гайтане не носил креста,

Но крест житейский нес все годы честно,

И заповеди строгие Христа

Не нарушал я сверх черты известной.

Конечно, было всякое порой,

Порой тускнело истины сиянье,

Но не злодей, не праведник-герой,

Я просто добрый грешник-россиянин.

Так за какие тайные грехи

Меня судьба посмела вдруг обидеть,

Чтоб собственные кровные стихи

Я на бумаге не могу увидеть?

И пусть не вижу я печатных строк,

Лишившись солнечной весною зренья,

Я счастлив, что на помощь людям смог

Войти в их дом своим стихотвореньем.



С НОВЫМ ГОДОМ!

Не скажу, как ночь придет на Волгу,

Только знаю, что, не хмуря взгляд,

Этой ночью праздничные елки

Озарит счастливый звездопад.

Заискрятся звездочки-снежинки,

Вспыхнут многоточием огней

В Конакове, Озерках, Рябинках,

В Редкине, Ручьях и Городне.

Миг, другой – и полночь грянет звоном,

Закружит веселый хоровод,

И на землю нашего района

Вступит, торжествуя, Новый год.

Он придет, улыбками сияя,

Рассыпая шутки, звонкий смех,

Руки пожимая, обнимая,

Покоряя и волнуя всех.

Всех своею сказочною властью

Наградит, не глядя на посты,

Орденами Радости и Счастья,

Звездами Надежды и Мечты.



Н. БАРАНОВСКАЯ. Фото автора.