ЮБИЛЕЙ РЕДКИНСКОГО «ХИМИКА»

В воскресенье ДК «Химик» поселка Редкино отметил свое сорокалетие. Все эти сорок лет он исправно нес свою главную миссию – культурное обслуживание жителей. Для многих редкинцев он стал вторым домом.



Дом культуры «Химик» по своей вместительности можно называть дворцом. Один только зрительный зал – 600 мест. Это почти как «Современник» и гораздо больше любого из Домов культуры района. И хотя он еще не до конца восстановился после разрухи 90-х, и в зале зрители в зимнее время по-прежнему сидят в шапках и пальто, но в фойе - прекрасные кожаные диваны, уютный интерьер, а главное - тепло. Как тепло и во всех классах и помещениях ДК.

Праздничный вечер начали ведущие - Царь и Сказительница. Царь был с гонорком, но глуповат (что, не будем скрывать, характерно для некоторых и нынешних руководителей, однако, в Конаковском районе таковых, мы уверены, нет). Сказительница напротив – умна и иронична. Она постоянно подначивала Царя, и в таком вот стиле общения эта сладкая парочка рассказала нам об истории Дома культуры…

…«Химик» открыл свои двери морозным январским днем 1976 года. И этому есть подтверждение в старых подшивках «Зари». Вот что пишут в номере от 31 января за тот год: «Вчера состоялось открытие нового клуба Редкинского опытного завода. Право разрезать ленточку было предоставлено Почетному гражданину поселка бывшему директору завода В.Е.Диеву. Затем в торжественной обстановке кавалер ордена Ленина передовой бригадир СУ-1 А.А.Шугуров передал ключ от клуба директору Н.С.Чугунову.»

Новый Дом культуры строили всем поселком. При его директорстве зарождались все те традиции, многие из которых бережно сохранены и поныне. При следующем директоре, Ирине Анатольевне Лапковской, блистали два хора – «Тверской родник» под руководством Николая Павловича Кудряшова и академический хор под управлением Михаила Георгиевича Туманова. Этот хор радует нас и поныне. Оба коллектива не раз становились лауреатами не только районных и областных, но даже Всероссийского фестивалей искусств!

Следующий директор «Химика» - Галина Николаевна Перелыгина. Если брать по количеству талантов, то к существующим в ДК коллективам прибавились еще две замечательные солистки: Любовь Николаевна Корнюшина и Любовь Константиновна Грознова. Более 20 лет отдавали они себя и свое искусство на радость людям. А потом началось новое время….

Долгих четыре года пустовал Дом культуры, и не светился в его окнах приветливо свет.

ДК в ненужность приведен,

Разгромлен он и разорен!

И стены треснули, и кровля потекла,

В проемах не было стекла!

Вот какие строки родились о том времени у жительницы поселка Редкино Людмилы Салуниной. Да, в первой половине 90-х «Химик» постигла судьба многих предприятий и учреждений, которые не смогли поначалу вписаться в «дикий рынок». Только очень смелый и самоотверженный человек мог возглавить в этот период Дом культуры. И он нашелся! В 1997 году Надежда Семеновна Демкина принялась приводить здание ДК в порядок. Только ее огромными стараниями «Химик» возродился вновь. Она вспоминает:

- Время было хоть и не военное, но суровое. Что мы только не делали, чтобы выжить, заплатить за коммуналку, выдать зарплату сотрудникам. Далеко за пределами поселка славилась дискотека в ДК «Химик», молодежь валила на нее валом, да какая молодежь! «Крутые мальчики» на машинах заезжали прямо на лестницу ДК. Так все было. Но пережили…

В 2004 году на должность директора «Химика» пригласили Ларису Васильевну Колюкаеву. Сегодня она уже не первый созыв является депутатом редкинского поселкового Совета. Человек она инициативный и неравнодушный. При ней пошло дальнейшее восстановление ДК, дальнейшее ее развитие. И вот уже 12 лет она – хозяйка этого гостеприимного очага культуры.

Поздравить юбиляров приехали глава Конаковского района Л.А.Козлова и заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам. Почетной грамотой главы района за активное участие в культурных мероприятиях, за организацию на территории Редкино мероприятий различной направленности для разновозрастных категорий и в связи с 40-летием были награждены М.Г.Туманов - руководитель народного академического хора, В.Д.Шанцев – руководитель вокального ансамбля «Притоки», Т.А.Загребина - руководитель вокального коллектива «Элегия» и Л.В.Колюкаева - директор МУ «Дом культуры «Химик». Благодарность объявлена хореографическому коллективу «Эдельвейс» (руководитель А.В.Аверьянова).

Глава поселка Редкино Сергей Орлов, конечно же, тоже не обошел вниманием родной ДК. Он вышел на сцену вместе с бывшим директором Н.С.Демкиной и вручил ей на сцене большой букет цветов. Также были поощрены и другие сотрудники ДК.

«Химик» сегодня – это разнообразие творческих коллективов, в которых занимаются люди всех возрастов – от пяти и до 80 лет с лишним. На юбилейном концерте выступили ансамбли «Притоки» и «Эдельвейс», солисты Анатолий Сорочинский и Николай Решетов, народный академический хор под руководством Михаила Туманова, воспитанники школы танцев «Арткрафт» (Тверь), солистка Валентина Антонюк, Ангелина Шарапова (клуб бальных танцев «Алеко») и шоу-группа юных звезд из детского музыкального театра «Колокольчик». Они исполнили песню бременских музыкантов, и зал им аплодировал как никогда!

Закончился концерт, прошел юбилей. Но впереди – новогодние праздники, горячее время для всех клубных работников. А потом – продолжение очередного творческого сезона. Жизнь продолжается, и в ней нет места грусти и унынию.

М. МАЛАХОВ. Фото автора.