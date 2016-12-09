ОЛИМПИАДА В РАЗГАРЕ

14 декабря в Конаковском районе стартовала районная новогодняя олимпиада по различным видам спорта, которая продлится и после Нового года, в дни школьных каникул. Впереди – соревнования по баскетболу и волейболу, сумо, шашкам и шахматам, лыжные гонки. Уже прошли турнир по стрельбе, настольному теннису, боксу, мини-футболу и соревнования среди лиц с ограниченными возможностями. В минувшие выходные наш корреспондент побывал на новогодних соревнованиях по плаванию в ДС «Дельфин» (Конаково) и по спортивной борьбе в Мокшино.

В турнире по плаванию, организованном совместными усилиями ДЮСШ «Олимп» и ДС «Дельфин», приняли участие спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет. Они были поделены на две возрастные группы. Младшая соревновалась в плавании на спине, вольным стилем, старшая – вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем, а также комплексным плаванием. Перед началом соревнований всех поздравили Дед Мороз с юной внучкой Снегурочкой, а затем несколько слов сказал директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин и заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова. Они пожелали ребятам дружных стартов и удачных финишей. А потом начались заплывы. По результатам соревнований присуждались 1, 2 и 3 призовые места. Первыми в своих возрастах и дистанциях стали Ксения Пронкина, Даня Липатов, Ксения Кузнецова, Владимир Ненахов, Александр Яблоков, Маша Чудакова, Соня Лисицына, Егор Кудрявцев, Наталья Кокушонкова и Илья Краев.

А в Досуговом центре деревни Мокшино в рамках олимпиады прошли соревнования по вольной борьбе среди мальчиков и девочек младшего возраста. В соревнованиях приняли участие около ста юных спортсменов из д. Мокшино, сел Завидово и Городня, поселков Новозавидовский, Редкино, Изоплит, Козлово.

Соревнования открывали глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации сельского поселения "Завидово" А.М.Пляскин, глава городского поселения п. Редкино С.С.Орлов, глава городского поселения п. Радченко В.А.Цыганок, заведующая отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района А.В.Федотова ведущий менеджер отеля «Radisson Zavidovo» Ольга Курганова, депутат Совета депутатов сельского поселения Завидово З.Д.Тетёркина, депутат Совета депутатов с. Городня Р.В.Щеглов, главный редактор районной газеты «Заря» Максим Малахов, предприниматель и депутат Радченковского Совета депутатов А.С.Моисеев, ветеран спорта, основоположник развития вольной борьбы в Конаковском районе В.М.Кузнецов. Специальным гостем на турнир по спортивной борьбе была приглашена многократная победительница первенств Тверской области и всероссийских турниров, чемпионка Москвы и Санкт-Петербурга, победительница первенства России Любовь Клыкова.

Главный судья соревнований Алексей Овчинников от имени оргкомитета соревнований вручил всем почётным гостям благодарственные письма за помощь в организации и проведении детских спортивно-массовых мероприятий в Конаковском районе.

С яркими зажигательными номерами перед борцами выступили вокальная группа «Горошинки» (руководитель Ольга Овчинникова), танцевальный коллектив «Fashion» (руководитель Екатерина Богатова), студия циркового искусства «Арго» (руководитель Анастасия Матяш).

Соревнования прошли на высоком организационном уровне, победителями и призёрами новогоднего турнира стали более шестидесяти борцов из разных поселений Конаковского район, все они были награждены кубками, медалями и дипломами от Деда Мороза и Снегурочки. Вольная борьба остаётся одним из самых массовых и приоритетных и результативных видов спорта в конаковском регионе, благодаря традициям, заложенным более сорока лет назад и продолжающим активно развиваться и поддерживаться в наши дни.

Подготовили М. МАЛАХОВ и

А. ОВЧИННИКОВ.

Фото С. Афонина, М. Малахова.

НА СНИМКАХ: С. Салдин с призерами олимпиады по плаванию; схватка на ковре; А. Овчинников приветствует участников соревнований.