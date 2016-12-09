Освобождению Калинина посвящается

14 декабря в Завидовском досуговом центре прошло мероприятие, посвященное освобождению Калинина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. Коллективом центра была подготовлена литературно-музыкальная композиция, в которой был использован материал из Книги памяти, материал о детях войны села Завидово. Также звучали цитаты из недавно выпущенной книги профессора В.М.Воробьёва «Завидово» и из книги «Наша история, наша Победа. Завидовцы в Великой Отечественной войне». Прозвучали военные песни в исполнении Л. Недякиной, И. Поляковой, В. Шилова, О. Овчинниковой. Танцевальный коллектив «Радуга» исполнил композиции «Синий платочек» и «Русский танец» (рук. Е. Нурпиисова). С замиранием сердца зрители смотрели фильм о педагогах Завидовской средней школы – участниках Великой Отечественной войны. На мероприятие были приглашены все жители поселения, дети войны, учащиеся и педагоги завидовской школы. За помощь в подготовке мероприятия коллектив Досугового центра выражает благодарность жителям В.П.Урбиц, В.А.Рон, И.И.Первушкину, Н.Н.Сенотрусовой, З.П.Масленниковой, З.Д.Тетёркиной, Э.Д.Петросян.

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