В Тверской области ускорят создание Единого расчетного кассового центра

Сегодня, 21 декабря, Губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по контролю за расчетами за поставленные энергоресурсы в Тверской области. В обсуждении приняли участие члены областного Правительства, главы районов, руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители правоохранительных структур региона.

О проделанной работе отчитались главы Калининского и Вышневолоцкого районов. В Калининском районе подготовлены планы-графики по реструктуризации задолженности за поставленные энергоресурсы, до конца года они будут согласованы с компанией «Газпром межрегионгаз». В Вышневолоцком районе созданообособленное подразделение ЕРКЦ, которое начнет действовать с нового года. Губернатор поставил задачу ускорить организацию такой работы по всей области. Создаваемая структура должна повысить прозрачность платежей и администрирование финансовых потоков.

Отдельно на заседании обсуждался вопрос расчётов за поставленный газ. В ряде муниципалитетов в этом году платёжная дисциплина ухудшилась. Детально рассматривалась ситуация в Конаковском, Кувшиновском, Фировском районах. По мнению Игоря Рудени, для исправления положения дел должна быть выстроена системная работа с МУПами.

«Деньги, которые не поступают поставщикам, только наращивают консолидированный долг, который все равно придется отдавать. Все должны понимать, что больше не получится взять чужие деньги и решать свои вопросы. За все придется отвечать», - обозначил Игорь Руденя.

Вторая мера по наведению порядка в сфере ЖКХ – консолидация коммунального имущества в муниципальной и областной собственности.

«Надо устранить все предпосылки для того, чтобы кто-то наживался на активах ЖКХ. Для этого необходимо построить новую систему управления инфраструктурными объектами, консолидировать их, создав областную структуру, которая будет решать вопросы модернизации и эксплуатации имущества», - заявил Губернатор Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.