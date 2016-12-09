В Тверской области введены меры по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ

В связи с сезонным ростом заболеваемости вирусными инфекциями на территории Тверской области Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о введении в регионе ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения ОРВИ и гриппа.

Поликлинические отделения медицинских организаций на период действия ограничительных мер должны работать в выходные и праздничные дни, увеличить число телефонных номеров для вызовов врачей на дом. Больницам, в случае необходимости, предписано своевременное развертывание дополнительного коечного фонда и поэтапное перепрофилирование стационаров и отделений для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и ОРВИ, выделение специализированных палат для заболевших беременных женщин.

Для персонала и сотрудников предприятий обслуживания населения: торговли, связи, а также в медицинских и аптечных организациях вводится «масочный» режим.

В период повышенной заболеваемости вирусными инфекциями будут предприняты меры по бесперебойному обеспечению и доступности для населения в аптечных организациях противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В образовательных организациях при регистрации групповой заболеваемости вирусными инфекциями вводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающий временное приостановление занятий в классе (группе), запрещение массовых мероприятий, введение «масочного» режима и др.

Документом предусмотрено также с учетом фактической эпидемической ситуации ограничение развлекательных мероприятий с большим скоплением людей в закрытых помещениях, запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, а также на выезд детей за пределы Тверской области.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора на неделе с 12 по 18 декабря на территории Тверской области было зарегистрировано 10674 больных ОРВИ. Заболеваемость превысила расчетный недельный эпидемический порог в целом по населению на 31%. В том числе в возрастной группе 15 лет и старше – на 34%, у школьников 7-14 лет – на 24%.

Наиболее высокие показатели отмечены в Твери, Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Осташкове, Конаковском и Весьегонском районах.

В настоящее время превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в 29 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах, кроме Южного. В ЦФО во Владимирской области рост составил 48%, Ивановской – 42%, Липецкой – 50%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.