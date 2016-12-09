Три новых автобуса передали в сельские школы Тверской области

Сегодня, 21 декабря, Губернатор Игорь Руденя вручил ключи от нового школьного транспорта главам трех районов Тверской области. В церемонии принял участие Александр Коновалов - заместитель генерального директора компании «Транснефть», которая оказала поддержку в приобретении техники.

Автобусы марки «ПАЗ» поступили в распоряжение трёх образовательных учреждений: Чамеровской средней школы в Весьегонском районе, Прямухинской школы в Кувшиновском районе и средней школы посёлка Завидово Конаковского района. Новая техника заменит старый транспорт, который эксплуатируется более 10 лет. Это позволит школьникам из отдалённых населённых пунктов добираться до места учёбы, посещать спортивные и культурные мероприятия безопасно и с комфортом.

Машины соответствуют всем требованиям госстандарта в сфере перевозок детей, оборудованы тахографами и системой «ГЛОНАСС», которая позволяет в режиме реального времени следить за маршрутом, а также в экстренных ситуациях связываться с МЧС.

Автобусы закуплены на средства «Транснефти», общая стоимость транспорта — более 5 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя поблагодарил компанию и другие организации, которые участвуют в решении значимых вопросов Верхневолжья: «Газпром», «Роснефть», «Россельхозбанк», «Росагролизинг», «Сбербанк», «ВТБ».

«Когда реализуются такого рода проекты, все делают общее дело. Эти компании, кроме того, что производят продукцию, которая даёт возможность развиваться экономике, пополняют бюджет, дают рабочие места, ещё и выполняют социальные функции», — подчеркнул Игорь Руденя.

Сотрудничество с Правительством Тверской области будет развиваться и впредь, уверены в компании «Транснефть».

«Это не первый и не последний наш социальный проект, — отметил Александр Коновалов. — Приоритетные для нас направления — это детские дошкольные и школьные учреждения, школы для детей-инвалидов, малоимущие граждане и ветераны, которым необходима дополнительная поддержка».

Со стороны регионального Правительства принимаются серьёзные меры по созданию условий для обеспечения доступности качественного образования вне зависимости от места проживания учеников. В настоящее время в подвозе школьников задействовано 395 автобусов. В этом году парк пополнился 44 единицами транспорта: 34 приобретены на средства областного бюджета, 10 — за счёт федеральной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области.