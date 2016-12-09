На зарплаты для педагогов в Тверской области направлено 96,6 млн рублей

Отрасль образования Тверской области в этом году получит дополнительно 96,6 млн рублей из областного бюджета. Изменения в соответствующую госпрограмму на 2015 – 2020 годы были внесены на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительные средства будут направлены на выполнение майских указов Президента по выравниванию зарплат работников дошкольных учреждений в отдельных муниципальных образованиях. Данная мера поддержки охватит 6 400 педагогических работников.

Кроме того, перераспределены средства внутри отрасли. Более 10 млн рублей направлено на организацию учебного процесса в образовательных коррекционных учреждениях, где введены дополнительные ставки узких специалистов.

Еще 194 тыс. рублей выделено на организацию подвоза учащихся из глубинки в частные образовательные организации. На заседании был утвержден порядок распределения данных субсидий. Средства будут направлены получателям до конца года по результатам конкурса.

В госпрограмму внесены изменения и на 2017 год. Они связаны с мероприятиями по ликвидации второй смены в школах. Область планирует участвовать в федеральной программе, на решение задачи предусмотрены и средства областного бюджета.

Не менее важный вопрос – строительство новых детских садов. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу отраслевому Министерству использовать все возможности, чтобы получить федеральную поддержку на строительство новых объектов в Максатихе, Торопце.

Пресс-служба Правительства Тверской области.