Губернатор Игорь Руденя поручил разработать план по ограничению распространения ОРВИ в Тверской области

20 декабря на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Виталий Синода доложил о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Тверской области.

По его словам, в настоящее время в регионе, как и в целом в Российской Федерации, увеличивается уровень активности вирусных инфекций.

На неделе с 12 по 18 декабря было зарегистрировано 10674 больных ОРВИ. Заболеваемость превысила расчетный недельный эпидемический порог в целом по населению на 31%. В том числе в возрастной группе 15 лет и старше – на 34%, у школьников 7-14 лет – на 24%.

Наиболее высокие показатели отмечены в Твери, Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Осташкове, Конаковском и Весьегонском районах.

Глава ведомства подчеркнул, что ситуация характерна для данного периода, ежегодно в зимние месяцы отмечается рост заболеваемости вирусными инфекциями.

Губернатор Игорь Руденя поручил провести 21 декабря заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии и разработать план по ограничению распространения ОРВИ в Тверской области.

Справочно: В настоящее время превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в 29 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах, кроме Южного. В ЦФО во Владимирской области рост составил 48%, Ивановской – 42%, Липецкой – 50%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.