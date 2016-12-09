Работодателям Тверской области компенсируют часть расходов на зарплаты сотрудников с инвалидностью

Государственную программу «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017 – 2020 годы утвердили на прошедшем 20 декабря под председательством Губернатора Игоря Рудени заседании регионального Правительства.

В следующем году финансирование этой сферы составит 597,4 млн рублей, из них около 264 млн — средства областного бюджета.

Приоритетное направление — снижение уровня безработицы. В этом году, по сравнению с прошлым, показатель уменьшился. По последним данным уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%.

Эту тенденцию необходимо продолжать, создавая новые рабочие места, уверен Игорь Руденя.

«Мы чётко сформулируем для глав муниципальных образований конкретные показатели по созданию внебюджетных рабочих мест. Это очень тяжёлая задача. Я понимаю, что без развития инфраструктуры, без привлечения инвестиций это сложно. Но сейчас мы подходим к тому, что в бюджете будем увеличивать объёмы поддержки реального сектора экономики: сельского хозяйства, промышленности, среднего и малого бизнеса», — отметил Губернатор Тверской области.

Другое важное направление — повышение уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста. Такую задачу поставило перед регионами Правительство РФ. Как было озвучено на заседании, начиная с 2017 года, работодателям Тверской области будут частично субсидировать расходы на оплату труда людей с инвалидностью. Планируется, что это поможет трудоустроить 150 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

В госпрограмме предусмотрены также мероприятия по улучшению условий и охраны труда, оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, развитию гибкого рынка труда, социальной поддержки безработных граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области.