Госдолг Тверской области сократится более чем на миллиард рублей

Законопроект об изменениях бюджета Тверской области на 2016 год обсудили 20 декабря на заседании регионального Правительства.

Документ предполагает увеличение доходной части бюджета на 868 млн рублей и уменьшение расходов на 249 млн рублей.

Финансовый год областной бюджет заканчивает с профицитом в размере 929 млн рублей, поэтому отпадает необходимость дополнительных заимствований. Эту строку расходов предлагается уменьшить на 1 млрд 117 млн рублей. Освободившуюся сумму планируется направить на погашение государственного долга Тверской области. Сокращения цифры удалось добиться впервые.

«У нас появилась возможность сократить задолженность бюджета. Это стало следствием того, что нам помог федеральный центр и мы увеличили дополнительные доходы на 800 млн в этом году», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Если законопроект одобрят в региональном парламенте, то госдолг Верхневолжья на 1 января 2017 года будет составлять 26 млрд 902 млн рублей против 28 млрд на начало текущего года.

Проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ региона будет вынесен на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области 22 декабря.

Пресс-служба Правительства Тверской области.