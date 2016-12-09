Развязку на трассе М-10 под Тверью откроют на предновогодней неделе

Транспортную развязку на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга должны открыть в начале следующей недели. Об этом сегодня сообщил журналистам Губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам года.

Современная развязка на 179 км трассы М-10 будет оборудована по всем стандартам дорожного строительства: без светофоров, с пересечениями на разных уровнях, системой освещения, пешеходными дорожками и тротуарами, в том числе учитывающими потребности маломобильных граждан.

Всё это должно обеспечить движение транспортных средств на участке без заторов и увеличить пропускную способность до 40 тыс. автомобилей в сутки, а также существенно повысить безопасность пешеходов.

Объект имеет стратегическое значение для развития региона: автодорога М-10 — одна из крупнейших международных магистралей страны.

На других объектах трассы М-10 в обход Твери ожидается сокращение сроков работ, отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Запуск развязки на съезде со Старицкого шоссе запланирован на второе полугодие 2018-го. Постараемся сделать её в 2017 году», — уточнил Игорь Руденя.

На 2018 год намечено открытие движения по второму мосту через Волгу в районе Мигалово. Реконструкция сооружения началась в 2008 году, с 2012-го транспорт ходит по новому мосту, в данный момент продолжается строительство моста-дублёра. После завершения реконструкции на участке будет 8-полосное движение.

На пресс-конференции прозвучал и вопрос о ремонте дороги Лесное – Пестово, которая соединяет Тверскую и Новгородскую области. Уже долгое время она находится в неудовлетворительном состоянии.

«Дорога включена в план по ремонту, — ответил Губернатор Игорь Руденя. — Не уверен, что это будет капитальный ремонт, но в нормативное состояние мы её постараемся привести в 2017-2018году».

По планам регионального Правительства, к 2020 году вся опорная дорожная сеть Тверской области должна соответствовать нормативам. В этом году на финансирование отрасли из федерального центра дополнительно привлечено порядка 1,5 млрд рублей, что по сравнению с 2015 годом позволило увеличить объёмы ремонта в три раза: в порядок привели 224 км дорог. Введен в эксплуатацию путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Торжке, завершается ремонт моста через Волгу в Ржеве.

В 2017-м более чем в два раза — с 3,1 млрд рублей до 6,6 млрд рублей — должен вырасти дорожный фонд региона. Запланирован ремонт 584 км трасс. В первую очередь, это межмуниципальные дороги, подъезды к туристическим объектам и инвестиционным площадкам, межрегиональные трассы и уличная сеть областного центра. В следующем году также начнётся обустройство переезда под железной дорогой в Чуприяновке.

Пресс-служба Правительства Тверской области.