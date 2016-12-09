Тверской Императорский дворец откроют в первой половине 2017 года

Тверской Императорский дворец будет официально открыт не позднее середины 2017 года, после того, как обустроят прилегающую территорию, рассказал Губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции 19 декабря.

Рабочее открытие дворца запланировано на более раннее время. Постоянная экспозиция областной картинной галереи уже размещена в обновлённых залах.

В настоящий момент идёт разработка проекта по обустройству инфраструктуры комплекса Императорского дворца. Должна быть предусмотрена парковка для автобусов, туристический офис, площадка для продажи электронных билетов и сувениров, возможность использования аудиогидов, кафе, уверен глава региона.

Одно из предложенных мест для парковки — часть набережной Тьмаки рядом со сквером Казакова, где располагается Памятник жертвам политических репрессий.

При этом, по словам главы региона, полноценно заниматься развитием территории будет возможно только после завершения восстановления Спасо-Преображенского собора.

«Храм должен быть восстановлен в ближайшее время. Сейчас ищем спонсоров, которые помогут в этом», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя сообщил, что одну из важнейших археологических находок на площадке, где стоял собор, оставят прямо на месте и сделают наглядным экспонатом. Белокаменную кладку XIII века накроют специальным стеклянным саркофагом, чтобы каждый гость мог увидеть «живую» историю Твери. Подобные объекты есть во многих мировых музеях.

Перенять опыт лучших российских и международных музейных центров — такая задача поставлена главой региона перед специальной рабочей группой, которая создаёт концепцию инфраструктуры дворцового комплекса.

В целом, Императорский дворец должен стать центром культурной зоны, объединяющей несколько объектов. В их числе и Дом офицеров —строение с прекрасной, по мнению Губернатора, планировкой и внутренним убранством. Здание может стать местом проведения крупных культурных событий, классических выставок, церемоний награждения и других мероприятий.

«Мы хотим создать в Твери культурный центр, который свяжет Императорский дворец, Тверской государственный объединённый музей, городской парк и Дом офицеров», — подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.