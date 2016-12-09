Губернатор Игорь Руденя поручил более эффективно использовать природные ресурсы Тверской области

В Тверской области будет усилена работа по воспроизводству природных ресурсов. Такую задачу перед отраслевым Министерством поставил Губернатор Игорь Руденя при рассмотрении госпрограммы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 – 2022 годы на заседании Правительства региона.

Программа предусматривает целый ряд мероприятий по сохранению и развитию природных ресурсов, оздоровлению экологической обстановки. Это обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, охрана водных объектов, рациональное использование охотничьих угодий и другое.

В частности, реализация программы позволит увеличить к 2022 году объем запасов полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр до 30,5 млн куб.м, доля рыбопромысловых участков составит 4,8%.

На решение задач в 2017 году будет направлено более 200 млн рублей областных и федеральных средств.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, документ должен учитывать мероприятия не только по сохранению и использованию природных ресурсов, но и их преумножению.

«Надо актуализировать стратегию развития отрасли. Обязательно включить мероприятия по воспроизводству рыбы, других ресурсов. У нас огромная территория, природные богатства, надо их использовать с максимальной эффективностью», - отметил Губернатор.

Также в разработке будущей стратегии Губернатор поручил учесть вопросы организации беспрепятственно доступа жителей к водным ресурсам. Для борьбы с его несанкционированным ограничением должен быть организован качественный мониторинг с аэрофотофиксацией.

Пресс-служба Правительства Тверской области.