Более 9 млрд рублей будет направлено на соцподдержку населения Тверской области в 2017 году

Сегодня, 20 декабря, Губернатор Игорь Руденя провёл очередное заседание регионального Правительства. Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы.

Особый акцент в документе сделан на поддержку семьи. Размер регионального материнского капитала при рождении третьего ребёнка в 2017 году составит более 58 тыс. рублей, предполагается, что эту выплату получат более 1600 семей. Кроме того, более 6 тысяч многодетных семей, воспитывающих детей до 3 лет, будут получать ежемесячные выплаты. С учётом федерального софинансирования на это в бюджете следующего года заложено более 800 млн рублей.

С 10 млн до 30 млн рублей в следующем году увеличено финансирование обеспечения многодетных семей жильем. Улучшить условия проживания смогут 15 семей. Такая мера поддержки действует в Тверской области с 2009 года, за это время предоставлено 129 квартир.

Сохранены и другие меры поддержки семей с детьми: бесплатное питание, организация летнего отдыха, помощь в трудных жизненных ситуациях через заключение соцконтрактов, прокат предметов ухода за детьми первых лет жизни.

Губернатор подчеркнул – необходимо усилить поддержку многодетных семей, разработать мероприятия, которые будут способствовать увеличению рождаемости. Игорь Руденя поручил Министерству социальной защиты Тверской области до 31 марта 2017 года сформировать и утвердить перечень предложений по улучшению демографической ситуации с указанием сроков достижения запланированных показателей.

«Это амбициозная задача – выйти на положительный тренд демографии, — обозначил Игорь Руденя. - Должен быть комплекс мер, согласованный со всеми отраслевыми министрами. Важно понимать, что демография, в том числе и миграционная политика, зависит от количества конкурентоспособных рабочих мест, чтобы люди закреплялись на нашей территории».

Глава региона отметил также, что в 2017 году важно сохранить тенденцию на устройство детей-сирот в приёмные семьи. По данным Минсоцзащиты, сегодня более 90% сирот в Тверской области воспитываются в замещающих семьях. В качестве поддержки — единовременные и ежемесячные выплаты, вознаграждение приёмным родителям.

Увеличен объём средств на обеспечение жильём детей-сирот: в 2017 году финансирование составит 352 млн рублей, что позволит приобрести 335 единиц жилья. По поручению Губернатора Тверской области приемку квартиры и дома для сирот проводит соответствующая комиссия, а оплата осуществляется только после проверки и фото-видеофиксации жилищных условий.

Продолжится реализация программы «Доступная среда», по которой будет оборудовано ещё 24 социальных и культурных объекта, а также программы «Детство без границ» при софинансировании федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целом, финансирование программы социальной защиты жителей Верхневолжья в следующем году достигнет более 9 млрд 42 млн рублей, что на 200 млн больше, чем в 2016-м.

«Необходимо, чтобы работа по социальной защите населения была максимально оцифрована: мы должны понимать не сколько денег мы освоили, а как эти деньги влияют на качество жизни населения», — подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.