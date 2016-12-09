Общественники поблагодарили Губернатора Тверской области за поддержку людей с инвалидностью

Координационный совет по вопросам социальной защиты инвалидов при Правительстве Тверской области работает результативно, - такую оценку деятельности коллегиального органа дал Совет тверских областных организаций общероссийских общественных организаций инвалидов в благодарственном письме на имя Губернатора Игоря Рудени.

В Совете отметили, что в 2016 году прошли не только традиционные, но и выездные заседания Координационного совета, рабочие встречи общественников и руководителей исполнительных органов власти, где обсуждались важные для людей с инвалидностью вопросы.

Многие социально-значимые проекты реализованы при грантовой поддержке Правительства Тверской области: «Мастерская знаний», «Своему родному краю мы победы посвящаем», «Здоровый я — здоровая страна» и другие.

«Нам, руководителям общественных организаций инвалидов, комфортно работать с Правительством Тверской области, — говорится в письме. — К нам прислушиваются, в нас верят, нам оказывают помощь и поддержку. Мы уверены, что подобное отношение к лицам с особыми потребностями сохранится и в наступающем 2017 году».

Пресс-служба Правительства Тверской области.