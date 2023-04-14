Более 100 волонтеров будут консультировать жителей Тверской области во время всероссийского голосования за объекты благоустройства

На платформе DOBRO.RU продолжается регистрация волонтеров для поддержки всероссийского голосования за объекты, которые будут благоустроены в городах Тверской области в 2024 году по инициированному Президентом России федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время 99 жителей Верхневолжья изъявили желание стать добровольцами проекта.

Активную гражданскую позицию проявили жители Твери, Конаково, Ржева, Кимр, Вышнего Волочка, Бологое, Торжка, Красного Холма, Западной Двины, Удомли, Старицы, ЗАТО Озёрный.

«Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты. - считает Губернатор Игорь Руденя. - Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах».

Основной задачей добровольцев станет информирование граждан о возможности принять участие во всероссийском онлайн голосовании, а также о тех проектах, которые выносятся на обсуждение.

Волонтерские штабы создаются в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

Всероссийское голосование пройдёт с 15 апреля по 31 мая 2023 года. На конкурс будет представлено 58 проектов от 19 муниципалитетов Верхневолжья - Твери, Конаково, Кувшиново, Торжка, Бежецкого, Бологовского, Торопецкого и Фировского районов, Вышневолоцкого, Жарковского, Западнодвинского, Лихославльского, Кимрского, Нелидовского, Осташковского, Ржевского, Спировского, Старицкого, Удомельского округов. Заявлено благоустройство общественных пространств, скверов, набережных, улиц и парков, дворовых территорий.

Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, будут включены в перечень для благоустройства на следующий год.

В 2022 году в голосовании приняли участие 53 622 жителя Тверской области. Было поддержано 11 проектов, которые запланированы к реализации на текущий год.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и дать новый импульс развитию муниципалитетов, создать новые комфортные и современные общественные пространства.

Пресс-служба Правительства Тверской области