ИСТОРИЯ ШКОЛЫ

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ИСТОРИЯ ГИМНАЗИИ №5 Г. КОНАКОВО…

«Районный центр Конаково Калининской области скоро станет местом важнейшей стройки. Здесь начнётся сооружение одной из крупнейших тепловых электростанций…» – такое сообщение ТАСС опубликовало 29 марта 1960 года. Конаковскую государственную районную электростанцию (ГРЭС) начали строить в 1962 году.

1964 год. Ширится и растет город Конаково. Тысячи семей приехали сюда по комсомольскому призыву. На стройку съезжалась молодежь со всего Советского Союза. Электростанция строилась в ударном темпе. На нынешнем Проспекте Ленина стоят вагончики, в которых живут строители и их семьи. Занятия для ребятишек идут в бараках деревни Скрылево.

1 сентября 1964 года. Для детей строителей и энергетиков открывается новая школа, что примет в своих стенах более пятисот учеников. Это первая школа, открытая в новой части города. Она построена по итальянскому проекту, и стала третьей подобной школой в стране. Новая школа № 5 торжественно распахнула свои двери для первых учеников. Открывали школу первый секретарь горкома партии Н.В. Воронцов и возглавлявший строящуюся Конаковскую ГРЭС с апреля 1961 по январь 1965 года К. Н. Горский.

Принимала школу у строителей первый директор школы Екатерина Михайловна Карелина. В школе было 567 учащихся. Все лето трудились по благоустройству школы педагоги: В.П. Тренихина, Н.Л. Голованова, Л.И. Кислова, А.В. Гагаева, Л.А. Смирнова, М.И. Милуничкина, Л.А. Клюканова, С.Г. Воробьева, Н.Н. Никитина, З.Н. Рябчикова, А.И. Алексашина, Н.М. Сочихина, М.Н. Додонова, А.А. Чекменева, А.П. Волкова, Т.М. Моталыга и В.Н. Семенова. Было открыто пять первых классов, один из которых набирала П.Е. Потапова.

За успехи в труде и достойный вклад в социально-экономическое развитие Конаковского района в нашем городе принято отмечать занесением на городскую Доску почета. За первое десятилетие работы школы № 5 на городскую Доску почета были занесены учителя Р.П. Олейникова, Л.А. Клюканова, Н.И. Федорцова.

Благодаря мастерству всего педагогического коллектива школа-гимназия №5 всегда находилась и находится в творческом развитии. Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую инициативу, творчество, новизну.