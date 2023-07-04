В Тверской области начал работу суперсервис «Рождение ребенка»

В Тверской области заработал суперсервис «Рождение ребенка». Он позволяет при помощи портала Госуслуг подать всего одно электронное заявление, чтобы получить целый комплект документов при появлении в семье малыша.

Благодаря новой услуге через одну заявку на портале родители могут получить свидетельство о рождении и регистрации ребенка по месту жительства, СНИЛС, медицинский полис, ИНН. Документы приходят в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей. Регистрация рождения происходит не позднее следующего дня после подачи заявления и нужных документов. При желании можно получить бумажные версии документов в МФЦ или заказать их доставку на дом. Суперсервис дает возможность оформить необходимые документы не только после появления малыша на свет, но еще на этапе беременности. Будущая мама может получить родовой сертификат, оформить электронный лист нетрудоспособности, записаться в роддом. А также оформить сертификат на материнский капитал, получить справку о рождении ребенка, прикрепить его к поликлинике и записать в детский сад, при этом отслеживая статус очереди. Кроме того, суперсервис «Рождение ребенка» сообщает заявителю обо всех положенных ему пособиях и позволяет подать заявление на выплаты онлайн. В настоящее время суперсервисом воспользовались 16 тверских семей. Электронный сертификат о рождении в регионе оформлен на первого новорожденного.

Воспользоваться суперсервисом и узнать о нем подробнее можно, перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru/baby

Всего в соответствии с реестром государственных услуг Тверской области в регионе органы власти и муниципалитеты оказывают 344 услуги, из них 116 переведены в электронный вид, а 82 являются массовыми социально значимыми. В рейтинге «Цифровая зрелость» субъектов России Тверская область в 2022 году достигла максимального возможного значения в показателе «Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид». Задача на 2023 год – перевод в электронную форму еще 11 услуг, по которым в год поступает более 200 бумажных заявлений от граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области