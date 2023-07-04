В Тверской области заключено более 10 тыс. договоров по бесплатной догазификации домовладений

В Тверской области продолжается работа по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. На сегодняшний день заключено 10 205 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации. Исполнено 7 611 договоров, в том числе выполнено 2 888 подключений к газовым сетям.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучено партией «Единая Россия» и поддержано Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области, которые попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

21 февраля 2023 года, выступая с Посланием к Федеральному Собранию РФ глава государства сообщил – программа по догазификации будет действовать в стране на постоянной основе.

Тверская область в числе первых регионов страны начала сбор заявок, заключение договоров с жителями и проведение газа до границ участков домовладений. В регионе утверждены сводный и пообъектный планы-графики проведения работ. Догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства.

Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки для ряда категорий жителей при осуществлении догазификации.

Среди льготных категорий – инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом.

Размер субсидий для данных жителей составляет до 100 тыс. рублей.

По решению Губернатора Игоря Рудени многодетные семьи региона могут получить финансовую помощь при догазификации в размере до 300 тыс. рублей. Предполагается, что в 2023 году данной мерой смогут воспользоваться более 220 многодетных семей Верхневолжья. В Тверской области в настоящее время реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 148 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 46 тыс. домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.

Пресс-служба Правительства Тверской области