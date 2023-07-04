В Тверской области вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов

На территории Тверской области с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности вводится запрет на использование беспилотных воздушных судов не зависимо от их массы. Проект постановления рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 4 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Предусмотрено установление запрета до 15 мая 2023 года на использование без соответствующего разрешения беспилотных воздушных судов на территории региона.

«Это касается всех беспилотных летательных аппаратов, в том числе самых маленьких. Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать», - сказал Игорь Руденя.

Лица, планирующие использовать беспилотные воздушные аппараты, обязаны направить соответствующие документы об использовании БВС воздушного пространства в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ за трое суток до предполагаемого полёта посредством портала Системы представления планов полётов (www.sppi.ivprf.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет либо по электронной почте – nsm@atcm.ru или путем факсимильной связи на телефон 8 (495) 662 80 59. По результатам рассмотрения будет выдан отказ или разрешение.

При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях – по факту.

Для нарушителей воздушного пространства будь то граждане, должностные или юридические лица, предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев - уголовная.

В настоящее время подобные запреты действуют в 31 субъекте страны, в том числе 8 регионах Центрального федерального округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области