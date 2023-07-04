Семьи мобилизованных жителей Верхневолжья в апреле могут бесплатно посетить выставки, спектакли, спортивные и культурные мероприятия

В Тверской области актуализирована информация о культурных и спортивных мероприятиях, которые могут бесплатно посетить члены семей мобилизованных граждан в течение апреля 2023 года. Это одно из направлений поддержки, которое реализуется в регионе решением Губернатора Игоря Рудени.Члены семей мобилизованных могут бесплатно посетить спортивные и культурные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными учреждениями. Так, можно бесплатно покататься на коньках в ледовых комплексах области в Твери, Старице, Калязине, Кимрах и Конаково.

С 3 апреля членов семей защитников Отечества приглашают посетить Первенство Тверской области по баскетболу, с 6 апреля – областные соревнования по боксу памяти А.В. Камяги. С 7 апреля в столице Верхневолжья начнется Чемпионат Тверской области по гребле на байдарках и каноэ, а в выходные пройдут областные соревнования по спортивной борьбе, плаванию и Первенство ФНЛ по футболу, в рамках которого тверские футболисты сразятся с соперниками из Санкт-Петербурга. (График мероприятий прилагается)

В сфере культуры доступны посещения мероприятий государственных музеев Тверской области, областной картинной галереи, филармонии, театров, Дома народного творчества и домов культуры в районах (График мероприятий прилагается).

Тверская областная картинная галерея с 6 апреля приглашает посетить новую выставку Заслуженного художника РФ, члена - корреспондента Российской академии художеств Надежды Цикулиной. Кроме того, осталась последняя возможность посмотреть выставку «Городской пейзаж», которая завершает работу 9 апреля. Она приурочена к 90-летию со дня рождения известного художника Конаковского фаянсового завода имени М.И. Калинина Генриха Вебера.

Мемориально-художественный музей В. Серова в Домотканово предлагает посетить выставку живописных работ Елены Логуновой «Жизнь в пленэре», а Мемориально-художественный музей В. Серова в поселке Эммаусс – выставку произведений В.К. Бялыницкого-Бируля «Тихий пейзаж».

Центр культуры и искусства «Дача «Чайка»» в течение апреля представляет выставку авторских игрушек художницы-кукольщицы Жанны Фоминой и выставку керамики молодых авторов из Москвы «Сосуды – не вазы».

Тверской областной Дом народного творчества приглашает принять участие в сборной экскурсии по Межрегиональной передвижной выставке «PRO. Ремесла. Тверь. Владимир. Рязань», посетить фотовыставку «Мартовский кот» и пасхальную выставку «Мир вашему дому».

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 6 апреля проведет лекцию «Культура уездных городов Тверской губернии 19 века. Корчева», а Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова 12 апреля приглашает присоединится к литературному путешествию «А.Н. Островский и Тверской край».

С 6 по 9 апреля Театр кукол покажет постановки «Говорит Ленинград» (12+), «Слон» (0+) и «Терёшечка» (0+), а Театр юного зрителя 5 апреля приглашает посмотреть спектакль-исследование по произведению Ивана Бунина «Митина любовь» (16+).

В Тверском областном театре драмы в течение всей недели будут показаны спектакль «Весы» (16+) Евгения Гришковца, музыкальная комедия «Осторожно! Любовь!» (16+) Торнтона Уалдера, комедии «Укрощение строптивой» (16+) Уильяма Шекспира и «№13 (Беспорядок)» (16+) Рея Куни, сказка «Золушка» (0+) Шарля Перро, драма «Гранатовый браслет» (16+) Александра Куприна и спектакль «Женитьба» (16+) Николая Гоголя.

Труппа Вышневолоцкого областного драматического театра 8 апреля представит драму «Маскарад» (16+), а 9 апреля – постановки «Доктор Пилюлькин» (3+) и «Таська» (14+).

Кимрский театр драмы и комедии 9 апреля приглашает посетить сказку «Король Вруляля» (0+)

Среди других мер поддержки семей мобилизованных, действующих в регионе – внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Дети мобилизованных граждан имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные дошкольные организации, группы продленного дня в школах Тверской области, учреждения допобразования, а также могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. На период прохождения мобилизованными военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад.

Члены семей, нуждающиеся в особой поддержке, также могут бесплатно получить социальные услуги на дому.

Для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки, необходимо предоставить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного. Его предоставляют в администрациях муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области