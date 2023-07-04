105 ЛЕТ – НА БЛАГО РОДИНЫ

Ежегодно 8 апреля в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. Более века они вносят достойный вклад в историю создания и развития Вооруженных Сил, выполняют важнейшие задачи по обеспечению обороноспособности страны.

8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены военкоматы. Одной из главных задач учреждений в то время была подготовка населения к введению обязательной воинской повинности.

Как и столетие назад, так и сегодня, на работников военкоматов возложены ответственные задачи: постановка граждан на первоначальный воинский учет; допризывная подготовка; призыв на военную службу; учет пребывающих в запасе; воинский учет транспортных средств; призыв на военные сборы; набор для прохождения службы по контракту; отбор для зачисления в резерв; мероприятия по отбору кандидатов для поступления на обучение в военные образовательные организации; вопросы социального обеспечения соответствующих категорий граждан; взаимодействие с членами их семей; работа с мобилизованными и их семьями.

В преддверии профессионального праздника мы поздравили сотрудников Военного комиссариата г. Конаково и Конаковского района и, пользуясь случаем, задали районному комиссару Ю.Ю. Неговоре несколько актуальных вопросов по весеннему призыву, который стартовал 1 апреля согласно Указу Президента России Владимира Путина.

- Юрий Юрьевич, сколько человек из Конаковского района планируется призвать?

- В рамках весеннего призыва в военкомат прибудут около 500 граждан. 100 из них будут направлены в военные части для прохождения срочной службы.

- Куда они отправятся служить?

- Как правило, призывники из Конаковского района проходят службу на территории Западного военного округа. Это Республика Карелия, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург.

СРОЧНИКОВ ПОСЫЛАТЬ НА ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ.

- Как будут оповещать призывников?

- В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Иных законных способов вручения повесток в настоящее время не предусмотрено. Призывник обязан получить повестку и расписаться собственной рукой на бумаге. В случае, если гражданин, достигший призывного возраста, не получил повестку по какой-либо причине, он обязан самостоятельно явиться в военный комиссариат.

- Призыв будет проходить по новым или старым правилам? Вступили в силу поправки, связанные с увеличением призывного возраста?

- Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста (312507-8) был внесен в Госдуму в середине февраля. Изменение законодательства – процесс ответственный и небыстрый. На сегодняшний день изменения не вступили в силу, поэтому призыв будет проходить по обычным правилам, согласно действующему федеральному законодательству.

- Что будет за неявку по повестке?

За неявку в военкомат в обозначенные в ней день и время грозит ответственность. Это может быть как административная ответственность по статье 21.5 КоАП с максимальным штрафом до 3 тысяч рублей, так и уголовная, если призывника уличат в уклонении от военной (или альтернативной гражданской) службы. В этом случае по статье 328 УК РФ предусматривается лишение свободы сроком до 2 лет.

Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова

КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ПРИЗЫВА?

- Отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;

- имеющие непогашенную судимость;

- находящиеся под следствием.

Право на освобождение от службы по призыву имеют граждане:

- имеющие ученую степень;

- являющиеся сыновьями или родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших в связи с исполнением ими обязанностей или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных во время исполнения обязанностей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ?

- Студенты-очники вуза и аспиранты;

- отцы-одиночки;

- опекуны престарелых родителей и несовершеннолетних детей;

- отцы с двумя детьми и более;

- отцы детей с женами, срок беременности которых составляет не менее 22 недель;

- признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до года);

- депутаты всех уровней органов законодательной власти;

- сотрудники МВД и уголовно-исполнительной системы;

- служащие войск Росгвардии;

- сотрудники таможенных органов;

- работники противопожарной службы.