РИСУНКИ РЕБЯТ ИЗ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В МОНГОЛИИ!

Осенью 2022 года на территории Водно-моторного спортивного клуба «Глобус» впервые состоялся телемост «Загадочная и неизвестная Монголия». С российской стороны в событии приняли участие ребята и преподаватели старших классов школ Конаковского района. Из Монголии – студенты и преподаватели Монгольского государственного университета образования.

Организатором той памятной видеоконференции был председатель правления ВМСК «Глобус», член Общественного совета Конаковского района Александр Владимирович Дудка, который в августе 2022 года побывал в Монголии.

Недавно в Национальном университете образования Монголии открылась первая тематическая выставка детских рисунков российских школьников. Дебютантами проекта стали учащиеся школ Конаковского района, принимавшие участие в осенней видеоконференции.

Выставка тематическая, она является продолжением телемоста «Загадочная и неизвестная Монголия», в ходе которого участники мероприятия договорились о сотрудничестве и проведении серии тематических выставок детских рисунков учащихся двух стран. В фокусе внимания – традиции и обычаи народов России и Монголии. Предполагается организация аналогичной выставки и в нашем районе.

Александр Владимирович Дудка, председатель правления ВМСК «Глобус», член Общественного совета Конаковского района:

«Тема обмена культурными традициями между нашими странами очень важна. Особенно – для молодежи. Наш долг – сохранить и передать им богатое культурное наследие Родины. Россия и Монголия – государства с богатой историей и уникальными самобытными традициями. Нам есть, о чем узнать друг у друга. К тому же, установление дипломатических отношений между нашими странами приобретает особую актуальность в связи с недружественной политикой западных государств в отношении России».

Подготовила Татьяна Крыльцова. Фото пресс-службы Правительства Тверской области