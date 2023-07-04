«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»

31 марта в ДК «Современник» прошел второй этап Районного фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках». В нем приняли участие воспитанники детских садов №1,2,3,6,7,9,10,11,12,14 г. Конаково, №1 д. Ручьи, с. Селихово, с. Дмитрова Гора, с. Юрьево-Девичье, дошкольная группа СОШ п. Первое Мая, КСДР.

На мероприятии присутствовали глава Конаковского района О.В. Лобановский, начальник Управления образования администрации Конаковского района М.С. Кожехов, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ ЦМХО МОО Е.Г. Гормаш, педагоги, воспитанники детских садов, их родители, представители общественности, СМИ.

Участники фестиваля и победители в номинациях были награждены подарками (игрушками, развивающими играми) и Дипломами администрации Конаковского района.

Впечатлениями о прошедшем фестивале с нами поделилась Екатерина Геннадьевна Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ ЦМХО МОО.

- Что для вас лично значит фестиваль «Солнышко в ладошках»?

- Это море самых разных эмоций! Улыбки, слезки в уголках глаз, ощущение счастья и радости – то, ради чего мы работаем. Ради наших детей, которые настолько талантливые, настолько комфортно чувствуют себя на сцене, а мы радуемся за них.

- Когда фестиваль появился?

- Инициатором создания был Олег Владимирович Лобановский, глава Конаковского района. Впервые мы провели это мероприятие в 2015 году. Поначалу площадкой проведения был только город Конаково, а участниками – городские детские сады. Постепенно конкурс ширился, росло число участников, и сейчас фестиваль проводится на трех площадках, ведь участвуют в нем теперь все дошкольные учреждения Конаковского района.

- Какие требования к выступлениям?

- Критерий один – творчество! Главное, чтобы деткам это оказалось под силу. Это и вокальные, и зажигательные танцевальные выступления. Из года в год на сцене каждый раз мы видим что-то новенькое!

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

ФЕСТИВАЛЬ:

«Весенний дуэт» – детский сад №7 г. Конаково;

«За любовь к пению» – детский сад №6 г. Конаково;

«Помним, гордимся» – детский сад д. Ручьи;

«Наследники Победы» – детский сад с. Дмитрова Гора;

«Самый стильный танцевальный коллектив» – детский сад №9 г. Конаково;

«За мастерство исполнения» – детский сад №14 г. Конаково;

«Самые очаровательные танцоры» – детский сад №2 г. Конаково;

«За сохранение русских народных традиций» – детский сад №3 г. Конаково;

«Лучший танцевальный коллектив» – детский сад №10 г. Конаково;

«За оригинальный танец» – детский сад №11 г. Конаково;

«Самые обаятельные танцоры» – Конаковский специализированный Дом ребенка;

«Дети за мир» – детский сад №1 г. Конаково; «Гран-при фестиваля» – детский сад №12 г. Конаково.

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ:

«Весеннее настроение» – детский сад №10 г. Конаково;

«За сохранение русских народных традиций» – детский сад №14 г. Конаково;

«За раскрытие темы «Мой любимый детский сад» – детский сад д. Ручьи;

«Лучшая коллективная работа» – Конаковский специализированный Дом ребенка;

«За раскрытие темы патриотизма», «Лучшая поделка из соленого теста» – детский сад №1 г. Конаково;

«За сохранение народных традиций», «Пластилиновая фантазия» – детский сад №3 г. Конаково;

«Лучшая работа в технике пластилинографии», «Весенний букет» – детский сад №7 г. Конаково;

«За раскрытие темы Пасхи», «Дети за мир» – детский сад №11 г. Конаково;

«Лучшая работа в технике пластилинографии», «Весенний букет» – детский сад №7 г. Конаково;

«За любовь к Родине», «Лучшая поделка из соленого теста» – детский сад с. Дмитрова Гора;

«Лучшая работа в технике пластилинографии», «Весенний букет» – детский сад №7 г. Конаково;

«Лучшая работа в технике квиллинга», «Пластилиновые фантазии», «Лучший рисунок» – детский сад №6 г. Конаково;

«За раскрытие темы патриотизма», «Пластилиновые фантазии», «В гостях сказки» – детский сад с. Селихово;

«За раскрытие темы года педагога и наставника», «За раскрытие темы космоса», «За сохранение русских народных традиций», «Берегите планету» – детский сад №2 г. Конаково;

«В гостях у сказки», «Символ детства», «Конструирование из бумаги», «Лучшая коллективная работа» – детский сад №9 г. Конаково;

«Любимая игрушка», «Мы за мир», «Помним, гордимся», «За раскрытие темы Пасхи», «Лучшая работа в технике валяния» «Лучшая поделка из твердых материалов», «За оригинальность» – детский сад №12 г. Конаково.

Анастасия Лесина, Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова.