СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА - ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Проект Совета ветеранов Конаковского района стал проектом года. 31 марта в концертном зале Тверской государственной академической филармонии вручены награды лучшим жителям Тверской области и представителям общественных организаций, проявившим себя в социальном служении и общественной деятельности, реализовавшим социальные проекты и гражданские инициативы, получившие общественное признание и благодарность земляков.

В торжественной церемонии приняли участие президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Демичева, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин и общественный деятель, руководитель социокультурных проектов Центра развития «Люди будущего», эксперт Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и спорту и популяризации здорового образа жизни Анастасия Агличева. От имени организаторов конкурса участников церемонии приветствовали председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов и заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области, глава Бежецкого района Игорь Павлов.

В награждении дипломантов и лауреатов регионального конкурса приняли участие заместитель председателя Правительства Тверской области Владислав Белорусов, уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области Евгений Орловский, председатель постоянного комитета ЗС Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Станислав Петрушенко, исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета Сергей Смирнов, директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев, председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук.

На конкурс «Человек года», «Лучший социальный проект года» в Тверской области по итогам 2022 года поступило 34 заявки из 12 муниципальных образований Тверской области. Дипломантами и лауреатами конкурса «Лучший социальный проект года» стали 14 проектов, реализованные социально ориентированными общественными организациями региона. В числе призеров – Совет ветеранов Конаковского района. Социальный проект, реализованный ветеранами Конаковского района «Наша Победа – гордость поколений» признан проектом года. Награду вручили председателю Совета ветеранов Галине Аксеновой.

«Эта награда – общественное признание коллективного труда наших многочисленных помощников и соратников, – поделилась впечатлениями Галина Ивановна Аксенова. – Проделан титанический труд. В течение долгого времени мы собирали, структурировали и обрабатывали большой по объему материал. От всей души благодарю всех, кто причастен к этой трудной, но благородной и очень нужной работе».

В настоящее время большую значимость приобретает работа по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности на героических примерах. Совет ветеранов Конаковского района собирает материалы о земляках-героях, тружениках трудового фронта, детях войны, проводит патриотические акции и конкурсы среди молодежи. Особую значимость приобретает кропотливая работа по сохранению памяти о конаковцах – участниках ВОВ и героях, воевавших с террористами на территории Северного Кавказа.

В настоящее время выпущены буклеты, рассказывающие об Иване Андреевиче Рулеве, Валентине Павловиче Криночкине, Анне Сергеевне Путивцевой, гвардии младшем сержанте Денисе Сергеевиче Стребине. Ветеранской организацией выпущена книга о конаковских девушках-санинструкторах, в которой собраны сведения о 13 конаковских девчатах, ушедших добровольно на фронт в 1942 году. Все издания переданы в музеи, библиотеки и образовательные учреждения Конаковского района.

Уходит от нас поколение участников и очевидцев Великой Отечественной войны. Современная молодежь не всегда помнит события в годы войны. Но эта память нужна. Это связь поколений. Если она исчезнет из нашего сердца, мы можем потерять родственную связь с нашими истоками.

Хочется отметить, что ветераны Конаковского района – активные участники еще одного очень важного благого дела: они собирают посылки для бойцов СВО.

«Знак общественного признания за активную гражданскую позицию, реализованные добровольческие инициативы и социальные проекты по оказанию поддержки и помощи участникам СВО, жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей» вручен председателю Совета ветеранов Конаковского района Галине Ивановне Аксеновой и председателю конаковской первичной организации ветеранов Кольской АЭС Елене Васильевне Кривошеевой.