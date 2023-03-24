Сила – в единстве

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был предложен депутатом Государственной Думы П. В. Крашенинниковым и сенатором А. А. Клишасом, и фактически создал в России новый курс системы местного самоуправления.

Статья 9 этого законопроекта указывала следующие виды муниципальных образований (МО):

Городской округ;

Муниципальный округ;

Внутригородская территория города федерального значения.

То есть законопроект предполагает реформирование территориальной организации местного самоуправления: вместо восьми МО – три. Такие изменения в муниципальной системе – ответ на сложившуюся в последние годы практику регионов укрупнять муниципалитеты.

НЕ ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Наш район держит путь на объединение в муниципальный округ. Первой территорией в нашем регионе, где появилась единая администрация, стал Весьегонский муниципальный округ. 31 мая 2019 года все городские и сельские поселения этого района были объединены.

Объединение – это действенный способ ускорения социально-экономического развития территории, повышения уровня жизни населения. Это возможность быть оперативнее, эффективнее в решении актуальных местных вопросов

ЕСТЬ КУРС – ЕСТЬ ЦЕЛЬ

По сути, образование единого муниципального округа – это централизация власти на одной большой местности, которая решает проблему полномочий. Сейчас нередко идут споры между районными и поселенческими администрациями о том, кто и как решает вопросы местного значения. Муниципальный округ с одноуровневой системой власти призван эти противоречия исключить.

Cейчас почти все сельские бюджеты дотационные. У многих хватает средств только на зарплату работникам администраций и оплату коммунальных услуг за содержание муниципальных зданий.

Муниципальный округ позволяет консолидировать все денежные ресурсы в одном бюджете, уйти от трат на проведение выборов и «довыборов», значительно ускорить развитие территории. С получением статуса округа мы сможем активнее участвовать в национальных проектах и программах.

Объединение также приведет к оперативному взаимодействию муниципалитета с областными и федеральным властями, а значит, это взаимодействие станет более эффективным.

После объединения границы Конаковского района сохранятся неизменными. У объединенного муниципального округа будет глава, избранный по результатам конкурса, утвержденного депутатами представительного органа и депутатами Конаковского муниципального округа.

Отметим, что после объединения выборы будут проводиться за счет средств регионального бюджета

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС

В сентябре истекает срок полномочий депутатов в поселениях и районе. Нужно будет проводить муниципальные выборы, на которые в среднем тратится 13 миллионов рублей. Поэтому в целях экономии бюджетных средств процесс объединения происходит именно сейчас.

Мы будем продолжать исследовать тему объединения нашего района в муниципальный округ в следующих выпусках газеты «Заря» и постах ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы всегда по пути на работу, за чашкой кофе, в выходные и будни быть с нами.

Анастасия Лесина. Фото Андрей Абрамов